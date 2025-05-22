Нового директора Тюменского драмтеатра назначат ближе к осени

Директор Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) будет назначен к началу нового театрального сезона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Предыдущий руководитель ТБДТ Сергей Осинцев был уволен в связи с утратой доверия: он находится под следствием по делу о мошенничестве на сумму свыше 30 млн рублей.
«Вопрос о замещении должности директора СП „Тюменский драматический театр“ в настоящее время не рассматривается. Решение о назначении директора планируется принять к началу нового театрального сезона. Генеральный директор ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ вносит на рассмотрение и одобрение учредителю — департаменту культуры Тюменской области предложение о назначении заместителя генерального директора, директора структурного подразделения. После одобрения кандидатуры на должность учредителем, учреждением с ним заключается трудовой договор», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТКТО.
Новый театральный сезон начнется ранней осенью. Ранее агентство писало о том, что Бывший директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин были уволены в начале мая. Они находятся под следствием — их подозревают в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Представители труппы драмтеатра неоднократно высказывались в поддержку арестованного руководства. Актеры считают, что Осинцева и Чурсина уволили незаконно.
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