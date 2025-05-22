22 мая 2025

Из Тюмени задерживается рейс в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы улетят в северную столицу с опозданием
Тюменцы улетят в северную столицу с опозданием Фото:

Из Тюмени на два часа задерживается рейс в Санкт-Петербург. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино.

«По расписанию, самолет из Тюмени в Санкт-Петербург должен был вылететь в 13:20. По новым данным, он отправится по маршруту в 15:20», — указано на табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса. 

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Из Тюмени на два часа задерживается рейс в Санкт-Петербург. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино. «По расписанию, самолет из Тюмени в Санкт-Петербург должен был вылететь в 13:20. По новым данным, он отправится по маршруту в 15:20», — указано на табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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