Из Тюмени задерживается рейс в Санкт-Петербург

Тюменцы улетят в северную столицу с опозданием
Из Тюмени на два часа задерживается рейс в Санкт-Петербург. Данные размещены на сайте аэропорта Рощино.
«По расписанию, самолет из Тюмени в Санкт-Петербург должен был вылететь в 13:20. По новым данным, он отправится по маршруту в 15:20», — указано на табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса.
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