В Тюменской области уровень воды в реке Ишим больше не увеличивается — в селе Викулово за сутки уровень не изменился. В Ишиме, Абатском и Ильинке вода активно убывает. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Викулово. Уровень воды — 1055 см, изменения за сутки — ноль сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Ишиме показатель упал на восемь сантиметров, в Абатском на один и в Ильинке на три сантиметра.
Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на два сантиметра и достиг отметки 643 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Ялуторовске река Тобол -4 (488 см);
- в Тобольске река Иртыш +4 (687 см).
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