23 мая 2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим больше не поднимается. Инфографика

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки не изменился
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода продолжает прибывать в реках Иртыш и Тура (архивное фото)
Вода продолжает прибывать в реках Иртыш и Тура (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим больше не увеличивается — в селе Викулово за сутки уровень не изменился. В Ишиме, Абатском и Ильинке вода активно убывает. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Викулово. Уровень воды — 1055 см, изменения за сутки — ноль сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Ишиме показатель упал на восемь сантиметров, в Абатском на один и в Ильинке на три сантиметра.

Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на два сантиметра и достиг отметки 643 см. В других районах региона произошли следующие изменения: 

  • в Ялуторовске река Тобол -4 (488 см);
  • в Тобольске река Иртыш +4 (687 см).
Уровень воды в тюменских реках на 24 мая
Уровень воды в тюменских реках на 24 мая
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим больше не увеличивается — в селе Викулово за сутки уровень не изменился. В Ишиме, Абатском и Ильинке вода активно убывает. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Викулово. Уровень воды — 1055 см, изменения за сутки — ноль сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Ишиме показатель упал на восемь сантиметров, в Абатском на один и в Ильинке на три сантиметра. Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на два сантиметра и достиг отметки 643 см. В других районах региона произошли следующие изменения: 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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