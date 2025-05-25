Делегация Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) передала подарки с символикой города своим партнерам на Мадагаскаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска у себя в tg-канале.
«Делегация ШГПУ увезла своим малагасийским коллегами подарки с символами города — плюшевых серых гусей, пряники с черемуховой начинкой и настенные календари из серии „Шадринск — маленький город с большим сердцем“. Напомним, этот дизайн стал финалистом прошлогоднего конкурса на разработку мерча», — отметило ведомство.
Сотрудничество между ШГПУ и образовательными учреждениями Мадагаскара продолжается уже более двух лет. Оно реализуется в рамках соглашения, заключенного по госзаданию Министерства просвещения Российской Федерации. В рамках партнерства ведется активная научная работа в Центре открытого образования на русском языке, который создан в столице Мадагаскара — городе Антананариву. Стороны также обмениваются преподавателями и студентами для повышения уровня образования и укрепления культурных связей.
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