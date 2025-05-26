Самолет из Минеральных Вод в Тюмень вернулся в аэропорт из-за неисправности

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У борта отказала система кондиционирования
У борта отказала система кондиционирования Фото:

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Минеральные Воды — Тюмень, вечером 25 мая вернулся в аэропорт из-за неисправности в системе кондиционирования. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«КВС после взлета доложил о возврате из-за отказа системы кондиционирования воздуха. Сигнал срочности и бедствия не объявлял. Посадка в штатном режиме на аэродроме вылета. В 22:56 (мск) посадка произведена благополучно. Самостоятельно зашел на место стоянки», — написано в сообщении.

Ранее, в мае, другой рейс в Тюмень также столкнулся с внештатной ситуацией: самолет авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, был вынужден приземлиться на 15 минут раньше из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Тогда на борт вызывали медиков, которые оказали необходимую помощь.

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Пассажирский самолет, летевший по маршруту Минеральные Воды — Тюмень, вечером 25 мая вернулся в аэропорт из-за неисправности в системе кондиционирования. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «КВС после взлета доложил о возврате из-за отказа системы кондиционирования воздуха. Сигнал срочности и бедствия не объявлял. Посадка в штатном режиме на аэродроме вылета. В 22:56 (мск) посадка произведена благополучно. Самостоятельно зашел на место стоянки», — написано в сообщении. Ранее, в мае, другой рейс в Тюмень также столкнулся с внештатной ситуацией: самолет авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, был вынужден приземлиться на 15 минут раньше из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Тогда на борт вызывали медиков, которые оказали необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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