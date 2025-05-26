Двух чиновников мэрии Тюмени уличили в нарушении закона о персональных данных

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Должностных лиц обяжут заплатить штраф
Должностных лиц обяжут заплатить штраф Фото:

Двух сотрудников администрации Тюмени оштрафовали за нарушение правил защиты персональных данных. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что часть мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных и защите информации не выполнялась. Кроме того, оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, не была проведена», — сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что по результатам проверки в отношении двух ответственных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении. Виновным выписали штраф.

Ранее тюменское управление Федеральной антимонопольной службы приняло решение о приостановке процедуры выбора подрядчика в рамках закупки, организованной региональным правительством. В ходе аукциона, связанного со строительством очистных сооружений в Юргинском районе, были выявлены серьезные нарушения законодательства. В настоящее время антимонопольный орган рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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Двух сотрудников администрации Тюмени оштрафовали за нарушение правил защиты персональных данных. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что часть мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных и защите информации не выполнялась. Кроме того, оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, не была проведена», — сообщили в надзорном ведомстве. В прокуратуре уточнили, что по результатам проверки в отношении двух ответственных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении. Виновным выписали штраф. Ранее тюменское управление Федеральной антимонопольной службы приняло решение о приостановке процедуры выбора подрядчика в рамках закупки, организованной региональным правительством. В ходе аукциона, связанного со строительством очистных сооружений в Юргинском районе, были выявлены серьезные нарушения законодательства. В настоящее время антимонопольный орган рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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