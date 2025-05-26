Двух чиновников мэрии Тюмени уличили в нарушении закона о персональных данных

Двух сотрудников администрации Тюмени оштрафовали за нарушение правил защиты персональных данных. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Установлено, что часть мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных и защите информации не выполнялась. Кроме того, оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, не была проведена», — сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что по результатам проверки в отношении двух ответственных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении. Виновным выписали штраф.
Ранее тюменское управление Федеральной антимонопольной службы приняло решение о приостановке процедуры выбора подрядчика в рамках закупки, организованной региональным правительством. В ходе аукциона, связанного со строительством очистных сооружений в Юргинском районе, были выявлены серьезные нарушения законодательства. В настоящее время антимонопольный орган рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
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