В Шадринске два мотоциклиста столкнулись на перекрестке. Видео

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Два мотоциклиста не поделили дорогу в Шадринске
Два мотоциклиста не поделили дорогу в Шадринске Фото:

Два мотоциклиста не поделили дорогу в Шадринске и попали в аварию на перекрестке улиц Свердлова и Розы Люксембург. ДТП произошло 26 мая около 18:55, на место оперативно прибыла скорая помощь. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Мотоциклисты столкнулись прямо на перекрестке, прохожие сразу подбежали, начали помогать. Скорая приехала буквально через несколько минут. К счастью, все живы», — сообщает группа «Инцидент. Шадринск». Момент ДТП попал на камеры местного провайдера «Курьер плюс». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается. 

Ранее в Курганской области уже происходили серьезные ДТП: 18 мая на федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» в результате опрокидывания автомобиля Opel Corsa погибли два человека, еще один пассажир получил травмы. Тогда на месте работали следователи и сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выяснялись.

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Два мотоциклиста не поделили дорогу в Шадринске и попали в аварию на перекрестке улиц Свердлова и Розы Люксембург. ДТП произошло 26 мая около 18:55, на место оперативно прибыла скорая помощь. Об этом сообщается в социальных сетях. «Мотоциклисты столкнулись прямо на перекрестке, прохожие сразу подбежали, начали помогать. Скорая приехала буквально через несколько минут. К счастью, все живы», — сообщает группа «Инцидент. Шадринск». Момент ДТП попал на камеры местного провайдера «Курьер плюс». Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.  Ранее в Курганской области уже происходили серьезные ДТП: 18 мая на федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» в результате опрокидывания автомобиля Opel Corsa погибли два человека, еще один пассажир получил травмы. Тогда на месте работали следователи и сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выяснялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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