26 мая 2025

В тюменском селе на пожаре погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина пожара устанавливается
Причина пожара устанавливается Фото:

В селе Сосновка (Тюменская область) утром 27 мая произошел пожар в частном жилом доме по улице Центральной. В пресс-службе Главного управления МЧС России региона сообщили, что обнаружили в сгоревшем доме тело человека.

К моменту прибытия пожарных дом горел полностью
К моменту прибытия пожарных дом горел полностью
Фото:

«Ранним утром 27 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Заводоуковском муниципальном округе, село Сосновка, улица Центральная. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил весь жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание на площади в 32 квадратных метра. Причины трагедии в настоящее время устанавливаются специалистами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Сосновка (Тюменская область) утром 27 мая произошел пожар в частном жилом доме по улице Центральной. В пресс-службе Главного управления МЧС России региона сообщили, что обнаружили в сгоревшем доме тело человека. «Ранним утром 27 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Заводоуковском муниципальном округе, село Сосновка, улица Центральная. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил весь жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание на площади в 32 квадратных метра. Причины трагедии в настоящее время устанавливаются специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...