В селе Сосновка (Тюменская область) утром 27 мая произошел пожар в частном жилом доме по улице Центральной. В пресс-службе Главного управления МЧС России региона сообщили, что обнаружили в сгоревшем доме тело человека.
«Ранним утром 27 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Заводоуковском муниципальном округе, село Сосновка, улица Центральная. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил весь жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание на площади в 32 квадратных метра. Причины трагедии в настоящее время устанавливаются специалистами.
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