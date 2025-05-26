Цены выросли почти на четверть: в Тюменской области подорожали основные продукты

В Тюменской области за год стоимость масла выросла на 23%. Также значительно подорожали молочка, хлеб и рыба. Данные на своем сайте приводит тюменское отделение Банка России.
«Изменение цен на продовольственные товары: апрель 2025 года к апрелю 2024-го. Масло и жиры: +23,08%. Молочная продукция: +18,93%. Хлеб: +18,59%», — следует из статистики ЦБ РФ.
Стоимость рыбопродуктов выросла на 17,96%, сыров на 16,17%. Среди непродовольственных товаров значительнее всего подорожало топливо (+12,12%) и медтовары (+11,27%).
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