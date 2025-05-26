26 мая 2025

Цены выросли почти на четверть: в Тюменской области подорожали основные продукты

В Тюменской области цены на масло за год выросли на 23%
© Служба новостей «URA.RU»
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Сливочное масло и хлеб вошли в список наиболее подорожавших продуктов
Сливочное масло и хлеб вошли в список наиболее подорожавших продуктов Фото:

В Тюменской области за год стоимость масла выросла на 23%. Также значительно подорожали молочка, хлеб и рыба. Данные на своем сайте приводит тюменское отделение Банка России.

«Изменение цен на продовольственные товары: апрель 2025 года к апрелю 2024-го. Масло и жиры: +23,08%. Молочная продукция: +18,93%. Хлеб: +18,59%», — следует из статистики ЦБ РФ.

Стоимость рыбопродуктов выросла на 17,96%, сыров на 16,17%. Среди непродовольственных товаров значительнее всего подорожало топливо (+12,12%) и медтовары (+11,27%).

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В Тюменской области за год стоимость масла выросла на 23%. Также значительно подорожали молочка, хлеб и рыба. Данные на своем сайте приводит тюменское отделение Банка России. «Изменение цен на продовольственные товары: апрель 2025 года к апрелю 2024-го. Масло и жиры: +23,08%. Молочная продукция: +18,93%. Хлеб: +18,59%», — следует из статистики ЦБ РФ. Стоимость рыбопродуктов выросла на 17,96%, сыров на 16,17%. Среди непродовольственных товаров значительнее всего подорожало топливо (+12,12%) и медтовары (+11,27%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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