Шкаф для коктейлей и массажное кресло: самые дорогие вещи, от которых избавляются тюменцы

Тюменцы выставили на продажу мебель за миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В списке дорогих товаров - микроскоп за 625 000 рублей
В списке дорогих товаров - микроскоп за 625 000 рублей Фото:

В Тюмени на площадках бесплатных объявлений выставлены сотни тысяч товаров. Стоимость может варьироваться от 100 рублей и до бесконечности. Аналитики «Авито» изучили предложения и назвали топ-3 самых дорогих вещей, от которых пытаются избавиться тюменцы.

Умное массажное кресло

За 2 100 000 рублей в Тюмени выставили на продажу массажное кресло со встроенным искусственным интеллектом. Оно использует 5D-массажный механизм и имеет 41 автоматическую программу, пять ручных режимов и 62 воздушные подушки для массажа всего тела. Кресло предлагает глубокий массаж ног, хромотерапию с LED-подсветкой и ароматерапию.

Английский шкаф для коктейлей

Деревянный шкаф для коктейлей от английской мебельной компании продают в Тюмени за 1 460 000 рублей. Предмет мебели выполнен вручную с использованием дерева, резьбы и латуни.

Микроскоп

Микроскоп для исследований в области ДНК выставлен на продажу за 625 000 рублей. В комплекте идут различные объективы, цифровая камера на 20 мегапикселей и множество других аксессуаров для научной работы.

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В Тюмени на площадках бесплатных объявлений выставлены сотни тысяч товаров. Стоимость может варьироваться от 100 рублей и до бесконечности. Аналитики «Авито» изучили предложения и назвали топ-3 самых дорогих вещей, от которых пытаются избавиться тюменцы. Умное массажное кресло За 2 100 000 рублей в Тюмени выставили на продажу массажное кресло со встроенным искусственным интеллектом. Оно использует 5D-массажный механизм и имеет 41 автоматическую программу, пять ручных режимов и 62 воздушные подушки для массажа всего тела. Кресло предлагает глубокий массаж ног, хромотерапию с LED-подсветкой и ароматерапию. Английский шкаф для коктейлей Деревянный шкаф для коктейлей от английской мебельной компании продают в Тюмени за 1 460 000 рублей. Предмет мебели выполнен вручную с использованием дерева, резьбы и латуни. Микроскоп Микроскоп для исследований в области ДНК выставлен на продажу за 625 000 рублей. В комплекте идут различные объективы, цифровая камера на 20 мегапикселей и множество других аксессуаров для научной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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