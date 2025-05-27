Шкаф для коктейлей и массажное кресло: самые дорогие вещи, от которых избавляются тюменцы

В Тюмени на площадках бесплатных объявлений выставлены сотни тысяч товаров. Стоимость может варьироваться от 100 рублей и до бесконечности. Аналитики «Авито» изучили предложения и назвали топ-3 самых дорогих вещей, от которых пытаются избавиться тюменцы.
Умное массажное кресло
За 2 100 000 рублей в Тюмени выставили на продажу массажное кресло со встроенным искусственным интеллектом. Оно использует 5D-массажный механизм и имеет 41 автоматическую программу, пять ручных режимов и 62 воздушные подушки для массажа всего тела. Кресло предлагает глубокий массаж ног, хромотерапию с LED-подсветкой и ароматерапию.
Английский шкаф для коктейлей
Деревянный шкаф для коктейлей от английской мебельной компании продают в Тюмени за 1 460 000 рублей. Предмет мебели выполнен вручную с использованием дерева, резьбы и латуни.
Микроскоп
Микроскоп для исследований в области ДНК выставлен на продажу за 625 000 рублей. В комплекте идут различные объективы, цифровая камера на 20 мегапикселей и множество других аксессуаров для научной работы.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!