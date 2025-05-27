Тюменские депутаты предложили закрыть лазейку для получения водительских прав

В тюменской областной думе предложили ужесточить правила обмена иностранных водительских прав на российские. Замену удостоверения хотят запретить без проведения практического экзамена, поскольку многие специально получают его за рубежом, где сдать на права гораздо легче, сообщил агентству депутат от ЛДПР Иван Вершинин.
«В России за год возникло, и активно развивается новое направление бизнеса — „водительский туризм“: когда отдельные туристические агентства официально предлагают поездку в Грузию, Армению, Турцию, Таиланд и другие страны с целью упрощенного получения водительского удостоверения. В некоторых странах сдать экзамен можно без обучения в автошколе, что создает серьезные риски для дорожной безопасности», — сообщил URA.RU Иван Вершинин.
Проект соответствующего обращения в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева внесен в тюменскую областную думу фракцией ЛДПР. Депутаты считают, что инициатива и увеличит контроль за участниками российского дорожного движения.
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