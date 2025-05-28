Бесплатная сладкая вата и аттракционы: чем еще порадовать ребенка в Тюмени на День защиты детей

В Тюмени устроят бесплатную раздачу сладостей в честь Дня защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вату будут раздавать в Тюмени в одном из ТРЦ города
Вату будут раздавать в Тюмени в одном из ТРЦ города Фото:

Традиционно 1 июня отмечается День защиты детей. В Тюмени в честь праздника для ребят подготовили множество тематических площадок — с бесплатным аквагримом, подарками и скидками. Чем удивить и куда сводить ребенка — в афише URA.RU.

Мастер-классы в ТРЦ

В торговых центрах Тюмени 1 июня пройдут праздничные мероприятия для детей. В ТРЦ «Кристалл» в 13:30 стартует программа «Луч детства золотого». В анонсе мероприятия: аниматоры «Бременские музыканты», творческий мастер-класс по созданию браслета, аквагрим, конкурсы, призы и подарки. Принять участие можно бесплатно.

В ТРЦ «Сити Молл» День защиты детей отметят 31 мая. Там ребятню угостят бесплатной сладкой ватой, проведут конкурсы, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. А еще маленьких гостей порадуют «тихой» дискотекой. Вход на мероприятие — свободный.

Скидки в аквапарк

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» подготовил для своих гостей 1 июня скидки на посещение. В этот день на детские билеты будет действовать скидка 30%. Воспользоваться предложением можно на сайте комплекса.

Базы отдыха

На тюменских базах отдыха будут радовать гостей на протяжении всего 1 июня. В комплексе «Сосновый бор» для детей проведут концертную программу, розыгрыш призов и подарят подарки. А еще в этот день ребятам до 12 лет разрешат бесплатно посетить зоопарк, расположенный на территории комплекса.

На базе отдыха «Кулига парк» праздник отметят с песнями и танцами. 1 июня там выступит театр Дмитрия Ефимова «Европа» и вокальная группа студии «Максимум». Для ребят проведут мастер-классы, покажут дымовой салют и организуют интерактивные зоны.

Рестораны

День защиты детей семейный ресторан «Своя компания» будет отмечать все выходные. 31 мая с 13:30 до 14:30 маленьким гостям бесплатно нарисуют аквагрим и подарят фирменные подарки. 1 июня для ребятни устроят бесплатную шоу-программу с аниматорами и призами.

Аттракционы на Цветном бульваре

В воскресенье, 1 июня, на Цветном бульваре можно будет прокатиться за 10 рублей на аттракционе «Паровозик». Также весь день там будут начисляться двойные бонусы, которыми можно оплатить до 100% стоимости билета на любые карусели.

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Традиционно 1 июня отмечается День защиты детей. В Тюмени в честь праздника для ребят подготовили множество тематических площадок — с бесплатным аквагримом, подарками и скидками. Чем удивить и куда сводить ребенка — в афише URA.RU. Мастер-классы в ТРЦ В торговых центрах Тюмени 1 июня пройдут праздничные мероприятия для детей. В ТРЦ «Кристалл» в 13:30 стартует программа «Луч детства золотого». В анонсе мероприятия: аниматоры «Бременские музыканты», творческий мастер-класс по созданию браслета, аквагрим, конкурсы, призы и подарки. Принять участие можно бесплатно. В ТРЦ «Сити Молл» День защиты детей отметят 31 мая. Там ребятню угостят бесплатной сладкой ватой, проведут конкурсы, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. А еще маленьких гостей порадуют «тихой» дискотекой. Вход на мероприятие — свободный. Скидки в аквапарк Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» подготовил для своих гостей 1 июня скидки на посещение. В этот день на детские билеты будет действовать скидка 30%. Воспользоваться предложением можно на сайте комплекса. Базы отдыха На тюменских базах отдыха будут радовать гостей на протяжении всего 1 июня. В комплексе «Сосновый бор» для детей проведут концертную программу, розыгрыш призов и подарят подарки. А еще в этот день ребятам до 12 лет разрешат бесплатно посетить зоопарк, расположенный на территории комплекса. На базе отдыха «Кулига парк» праздник отметят с песнями и танцами. 1 июня там выступит театр Дмитрия Ефимова «Европа» и вокальная группа студии «Максимум». Для ребят проведут мастер-классы, покажут дымовой салют и организуют интерактивные зоны. Рестораны День защиты детей семейный ресторан «Своя компания» будет отмечать все выходные. 31 мая с 13:30 до 14:30 маленьким гостям бесплатно нарисуют аквагрим и подарят фирменные подарки. 1 июня для ребятни устроят бесплатную шоу-программу с аниматорами и призами. Аттракционы на Цветном бульваре В воскресенье, 1 июня, на Цветном бульваре можно будет прокатиться за 10 рублей на аттракционе «Паровозик». Также весь день там будут начисляться двойные бонусы, которыми можно оплатить до 100% стоимости билета на любые карусели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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