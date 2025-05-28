В центре Тюмени в историческом особняке откроют бар

В основе концепции — эпоха 1980-2000 годов
В Тюмени на улице Республики в доме купца Панкратьева откроют бар "Молодость". Об этом сообщили в telegram-канале компании «Колесник», которая занимается реставрацией здания,
"Рассказываем, что будет в «Панкратьеве». В особняке откроется бар «Молодость». Это проект уральских реставраторов, в Екатеринбурге есть такое же заведение. В основе концепции — ностальгия по эпохе 1980-2000 годов", — сообщили в компании.
Бар может открыться осенью или зимой этого года. Пока точная дата неизвестна.
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