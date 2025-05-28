Зарплата директора Центра занятости населения Тюменской области упала на десятки тысяч рублей

Среднемесячная зарплата директора Центра занятости населения Тюменской области Натальи Шабуровой по итогам 2024 года составила 235 тысяч рублей. За год доход руководителя упал более чем на 20 тысяч. Данные сведения содержатся в документах, размещенных на официальном сайте органов государственной власти Тюменской области.
«Информация о среднемесячной заработной плате директора, его заместителей, главного бухгалтера государственного казенного учреждения Центр занятости населения Тюменской области за 2024 год. Директор — Шабурова Наталья, среднемесячная заработная плата за 2024 год — 235 002,04 рублей», — указано в документе. В 2023 году зарплата Шабуровой составляла 258 тысяч рублей.
В отчете приведены сведения о доходах других руководящих сотрудников ведомства за 2024 год. Заместители Шабуровой получили заработную плату в размере 128,9 и 123,2 тысячи рублей соответственно, что также оказалось ниже показателей 2023 года. Главный бухгалтер в среднем за месяц зарабатывал 127 тысяч рублей.
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