Водителей тюменских автобусов свыше 300 раз наказали за нарушения ПДД и неисполнение обязанностей

В Тюмени с начала года водителей автобусов 348 раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Чаще всего водители не соблюдали ПДД и не исполняли свои обязанности. Об этом URA.RU сообщил директор ПАТП №1 Роман Шулепов.
«К водителям автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах применено 348 дисциплинарных взысканий, из которых 167 взысканий за нарушение ПДД, 170 — за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками по их вине возложенных на них трудовых обязанностей и 11 — за нарушение правил внутреннего распорядка. В качестве дисциплинарной ответственности за совершение проступка работникам объявляются замечания или выговор», — об этом URA.RU рассказал директор предприятия Роман Шулепов.
Также за нарушения водителей могут лишить премий. Ранее URA.RU писало, что в ПАТП не хватает 115 водителей автобусов. С начала года на работу приняли 90 человек и еще 35 уволили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!