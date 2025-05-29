Водителей тюменских автобусов свыше 300 раз наказали за нарушения ПДД и неисполнение обязанностей

В Тюмени водители автобусов 167 раз нарушили ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Также за нарушения водителей могут лишить премий
Также за нарушения водителей могут лишить премий Фото:

В Тюмени с начала года водителей автобусов 348 раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Чаще всего водители не соблюдали ПДД и не исполняли свои обязанности. Об этом URA.RU сообщил директор ПАТП №1 Роман Шулепов.

«К водителям автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах применено 348 дисциплинарных взысканий, из которых 167 взысканий за нарушение ПДД, 170 — за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками по их вине возложенных на них трудовых обязанностей и 11 — за нарушение правил внутреннего распорядка. В качестве дисциплинарной ответственности за совершение проступка работникам объявляются замечания или выговор», — об этом URA.RU рассказал директор предприятия Роман Шулепов.

Также за нарушения водителей могут лишить премий. Ранее URA.RU писало, что в ПАТП не хватает 115 водителей автобусов. С начала года на работу приняли 90 человек и еще 35 уволили.

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В Тюмени с начала года водителей автобусов 348 раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Чаще всего водители не соблюдали ПДД и не исполняли свои обязанности. Об этом URA.RU сообщил директор ПАТП №1 Роман Шулепов. «К водителям автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах применено 348 дисциплинарных взысканий, из которых 167 взысканий за нарушение ПДД, 170 — за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками по их вине возложенных на них трудовых обязанностей и 11 — за нарушение правил внутреннего распорядка. В качестве дисциплинарной ответственности за совершение проступка работникам объявляются замечания или выговор», — об этом URA.RU рассказал директор предприятия Роман Шулепов. Также за нарушения водителей могут лишить премий. Ранее URA.RU писало, что в ПАТП не хватает 115 водителей автобусов. С начала года на работу приняли 90 человек и еще 35 уволили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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