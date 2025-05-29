Тюменский бизнес надеется на скорое снижение ключевой ставки

Тюменские бизнесмены надеются, что Центробанк примет решение о начале снижения ключевой ставки на заседании, которое состоится 6 июня. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к предпринимательскому сообществу региона.
«Даже самые оптимистичные уже начинают понемногу впадать в депрессию. Мы прекрасно понимаем, что даже снижение „ключа“ на 1-2 пункта не дадут wow-эффекта в экономике. Но это будет для нас сигналом, тем самым светом в конце тоннеля, который многим даст понять, что трудные времена заканчиваются», — пояснил собеседник агентства.
Признаки того, что ставка может начать снижение, действительно есть. В этом уверен руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин. «Банки начали пересматривать условия работы с застройщиками: кто-то убирает обязательное субсидирование, кто-то сокращает комиссионное вознаграждение. Возможно, это говорит о том, что участники рынка ждут смягчения монетарной политики и начинают подстраиваться заранее. Вероятность того, что ЦБ понизит ключевую ставку присутствует», — сообщил он в разговоре с URA.RU.
Заметны и другие признаки скорого «остывания» политики регулятора. Это, в частности, низкий уровень недельной инфляции и колебания валютного курса в треугольнике «рубль — доллар — евро», считает представитель AREA Дмитрий Халин.
«Скорее всего, ЦБ будет действовать аккуратно. Думаю, снижение может быть не более 1-2%. Далее регулятор также пойдет небольшими шажками. При этом, продолжая подавать сигналы участникам финансового рынка, что история постепенно прекращается и нужно начинать перекладываться из активов с высокими депозитными ставками в какие-то более традиционные инвестиционные инструменты и реальные активы, в том числе в недвижимость», — отметил Халин.
С другой стороны, динамика основных показателей экономики сейчас не настолько велика, чтобы можно было говорить о каком-то ощутимом изменении финансового давления. Такое мнение высказал владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.
«Текущая высокая ставка обусловлена несколькими факторами: динамикой роста цен, инфляции и кредитования. Если все показатели растут или остаются на прежнем уровне, то снижение ставки вряд ли можно ожидать, по крайней мере до осени. В пользу того, что ставка на уровне 21% станется неизменной, говорят и существующие риски на фоне возможных ужесточения санкций и уровня цен на нефть», — уверен он.
Нынешних предпосылок действительно недостаточно, чтобы регулятор начал ослаблять монетарную политику. Поэтому оптиистам стоит быть аккуратнее в своих прогнозах, считает генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
«Сейчас те, кто верят в снижение ставки, главным образом делают акцент на серьезном укреплении рубля в последнее время. Однако несостыковка заключается в том, что сам регулятор не знает сейчас причин его укрепления, а значит действовать надо крайне осторожно. Поэтому на ближайшем заседании Центробанка наиболее вероятный сценарий развития — это сохранение ставки на текущем уровне», — пояснила она свою позицию.
Ранее в интервью URA.RU тюменский девелопер Денис Жалнин отметил, что у резкого смягчения политики регулятора может быть «обратный эффект». В частности, при худшем сценарии это может привести к взрывному росту цен на жилье.
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