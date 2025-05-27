Тюменский девелопер «Люди» в первом квартале года ввел первые в своей истории 11 тысяч квадратных метров жилья. Компания вышла на рынок недвижимости региона под этим названием меньше полугода назад, однако уже работает над проектами в Тюмени, Екатеринбурге и Ирбите. О будущем девелоперов, реальном положении дел в строительстве и экспансии в новые регионы URA.RU рассказал директор компании Денис Жалнин.
Денис, ваш девелопер затеял ребрендинг в самый разгар — скажем мягко — кризисного периода на рынке недвижимости, попав в волну ребрендингов. В тот период это вызывало недоумение, но четко никто не мог сформулировать: зачем крупной компании с репутацией и клиентской базой менять «лицо»?
Компании растут, развиваются. В какой-то момент люди в этих компаниях начинают понимать, что в существующий бренд они уже, скажем так, не помещаются. Идет постоянный поиск себя, своей сути, сути компании, рождаются новые бренды, которые близки их создателям. Наш новый бренд — это то, что отзывается нам.
Те ценности, которые у нас сформированы — это ориентация на человека. Мы всегда сначала думаем, кто будет покупателем. А потом уже думаем — что мы ему можем предложить.
Другой тренд, который подхватили тюменские застройщики — тоже почему-то в разгар нестабильности на рынке — это выход в соседние регионы. Насколько оправдан этот подход?
Расширение географии ради расширения географии, по-моему, неприемлемо. Суть вовсе не в том, чтобы о нас писали в разных СМИ и пабликах — вот, мол, «Люди» вышли в другой регион. Но время толкает нас как осознанный бизнес внимательно искать и выбирать локации для наших будущих проектов. В поисках этих локаций мы анализируем разные регионы, не только свой.
Раньше, еще два года назад, было все равно, где строить — был рынок сбыта, а не рынок продаж. По факту, девелопер просто сидел на выписке квартир. Но этот повальный сбыт закончился, и теперь игроки рынка должны очень четко понимать, что они могут и для кого они работают.
И все же, стоит ли влезать в Екатеринбург, Москву, Казань? Там сложившийся рынок, высокая конкуренция. Может, поискать чуть менее насыщенные рынки?
Сам регион вообще не имеет значения, как и отдельный город. Это наш такой подход. Мы ищем локации. Если они в городе есть — мы стремимся их получить. Это должны быть локации, способные принять наши проекты, соответствовать нашим стандартам. Если такая площадка есть — мы уже начинаем присматриваться внимательнее, ведем переговоры.
Это вообще оправдано — искать земли, запускать новые проекты в первом полугодии, учитывая все тонкости рынка, высокий ключ?
Оправдано все. Главное — четко соответствовать темпам продаж. Надо понимать, для кого ты будешь строить и как быстро ты это сможешь продать по нужной тебе цене. И уже из этого выходить на нужные тебе темпы строительства.
Конечно, время масштабных проектов на десятки тысяч квадратных метров прошло. Гигантские жилые комплексы уже не соответствуют требованиям рынка. Надо точно знать, сколько жилья у тебя купят в той локации, где ты его построишь
То есть стройка ради стройки уже не пойдет?
Уже нет. Стройка стала бизнесом, где планка маржинальности не завышена. Она соответствует рынку и уже сейчас не прощает ошибок.
А эти ошибки есть?
Они есть всегда. Другой разговор, что у строителей, в отличие от тех же рестораторов, с которыми не так давно спорили о маржинальности, достаточно долгий производственный цикл. На данный момент многие еще просто не почувствовали всю тяжесть высокой ключевой ставки — компании достраивают ранее заявленные проекты. А вот в новые проекты выйдут уже не все.
Я уверен, если на рынке сработает негативный сценарий с ужесточением политики Центробанка, то закрытие застройщиков мы еще увидим в следующие пару лет. Все будет зависеть от грамотной стратегии и внутренней эффективности.
А негативный сценарий, на ваш взгляд, все еще возможен?
Все может быть. Охлаждение экономики сейчас идет глобальное. Если говорить о политике Центробанка, предел меры уже наступил, пора ослаблять вожжи. После этого уже можно будет выравнивать рынок в баланс между предложением и спросом.
Есть страх, что ослабление мер регулятора окажется поздним, когда объемы строительства уже существенно снизятся и это приведет к резкому росту стоимости квартир. Я этого боюсь. Не хочу, чтобы сработала такая тенденция на дефиците. Рынок продавца сильно понизит доступность жилья. Поэтому наша задача — всего сообщества девелоперов — не допустить этой ситуации, быть ответственными застройщиками и четко понимать меру своей ответственности.
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