Тюменцы стали больше тратить на лекарства

В первом квартале 2025 года тюменцы потратили на лекарства больше 5,1 млрд рублей. При этом за год сумма потраченных на препараты средств выросла на 15%. Об этом стало известно журналистам.
«Жители Тюменской области в первом квартале 2025 года потратили на лекарства более 5,1 млрд рублей. За год сумма потраченных на лекарства средств выросла на 15%», — сообщают журналисты РБК Тюмень со ссылкой на Центре развития перспективных технологий.
По мнению экспертов, рост объема затрат на лекарства объясняется инфляцией. Кроме того, как на росте цен могут сказываться и региональные особенности. Например, логистические затраты, которые в каком-то отдельном регионе могли вырасти больше.
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