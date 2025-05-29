29 мая 2025

Тюменцы стали больше тратить на лекарства

В Тюменской области на 15% выросли затраты на приобретение лекарств
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы потратили на лекарства уже более пяти миллиардов рублей в 2025 году
Тюменцы потратили на лекарства уже более пяти миллиардов рублей в 2025 году Фото:

В первом квартале 2025 года тюменцы потратили на лекарства больше 5,1 млрд рублей. При этом за год сумма потраченных на препараты средств выросла на 15%. Об этом стало известно журналистам.

«Жители Тюменской области в первом квартале 2025 года потратили на лекарства более 5,1 млрд рублей. За год сумма потраченных на лекарства средств выросла на 15%», — сообщают журналисты РБК Тюмень со ссылкой на Центре развития перспективных технологий.

По мнению экспертов, рост объема затрат на лекарства объясняется инфляцией. Кроме того, как на росте цен могут сказываться и региональные особенности. Например, логистические затраты, которые в каком-то отдельном регионе могли вырасти больше.

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В первом квартале 2025 года тюменцы потратили на лекарства больше 5,1 млрд рублей. При этом за год сумма потраченных на препараты средств выросла на 15%. Об этом стало известно журналистам. «Жители Тюменской области в первом квартале 2025 года потратили на лекарства более 5,1 млрд рублей. За год сумма потраченных на лекарства средств выросла на 15%», — сообщают журналисты РБК Тюмень со ссылкой на Центре развития перспективных технологий. По мнению экспертов, рост объема затрат на лекарства объясняется инфляцией. Кроме того, как на росте цен могут сказываться и региональные особенности. Например, логистические затраты, которые в каком-то отдельном регионе могли вырасти больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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