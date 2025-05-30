30 мая 2025

В Тюмени сутки ищут родителей девочки, которую нашли без обуви и искусанную комарами. Фото

В Тюмени ищут родителей маленькой девочки, которую нашли на улице Федюнинского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас девочка находится в доме ребенка (архивное фото)
Сейчас девочка находится в доме ребенка (архивное фото) Фото:
Девочку нашли вечером, 30 мая
Девочку нашли вечером, 30 мая
Фото:

В Тюмени полиция почти сутки разыскивают родственников маленькой девочки, которую нашли одну на улице Федюнинского, 62. Как сообщает городской портал 72.RU со ссылкой на полицию, ребенка заметили вечером 30 мая прохожие и сообщили о ней в экстренные службы.

«Девочка, когда ее нашли, была в грязной одежде, в разных носках и без обуви. Ее искусали комары, на лице и других частях тела есть следы. На ее руках были царапины. Ребенок пояснил, что это от кошки. Каких-либо травм или синяков на теле девочки специалисты не обнаружили», — сказано в telegram-канале 72.RU.

Известно, что девочка хорошо разговаривает для своего возраста, назвала свое имя Каролина и сказала, что ей четыре года. Также она сообщила, что в детский сад не ходит. На данный момент ребенок находится в доме ребенка под наблюдением специалистов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД, 30 мая в отдел полиции № 7 обратились граждане, которые обнаружили во дворе дома по улице Федюнинского малолетнюю девочку. Она была без сопровождения взрослых. Граждане привели ребенка в отдел, в настоящее время о пропаже ребенка в полицию Тюмени никто не обращался. Ведется поиск законных представителей девочки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени полиция почти сутки разыскивают родственников маленькой девочки, которую нашли одну на улице Федюнинского, 62. Как сообщает городской портал 72.RU со ссылкой на полицию, ребенка заметили вечером 30 мая прохожие и сообщили о ней в экстренные службы. «Девочка, когда ее нашли, была в грязной одежде, в разных носках и без обуви. Ее искусали комары, на лице и других частях тела есть следы. На ее руках были царапины. Ребенок пояснил, что это от кошки. Каких-либо травм или синяков на теле девочки специалисты не обнаружили», — сказано в telegram-канале 72.RU. Известно, что девочка хорошо разговаривает для своего возраста, назвала свое имя Каролина и сказала, что ей четыре года. Также она сообщила, что в детский сад не ходит. На данный момент ребенок находится в доме ребенка под наблюдением специалистов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД, 30 мая в отдел полиции № 7 обратились граждане, которые обнаружили во дворе дома по улице Федюнинского малолетнюю девочку. Она была без сопровождения взрослых. Граждане привели ребенка в отдел, в настоящее время о пропаже ребенка в полицию Тюмени никто не обращался. Ведется поиск законных представителей девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...