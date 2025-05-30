В Тюмени полиция почти сутки разыскивают родственников маленькой девочки, которую нашли одну на улице Федюнинского, 62. Как сообщает городской портал 72.RU со ссылкой на полицию, ребенка заметили вечером 30 мая прохожие и сообщили о ней в экстренные службы.
«Девочка, когда ее нашли, была в грязной одежде, в разных носках и без обуви. Ее искусали комары, на лице и других частях тела есть следы. На ее руках были царапины. Ребенок пояснил, что это от кошки. Каких-либо травм или синяков на теле девочки специалисты не обнаружили», — сказано в telegram-канале 72.RU.
Известно, что девочка хорошо разговаривает для своего возраста, назвала свое имя Каролина и сказала, что ей четыре года. Также она сообщила, что в детский сад не ходит. На данный момент ребенок находится в доме ребенка под наблюдением специалистов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД, 30 мая в отдел полиции № 7 обратились граждане, которые обнаружили во дворе дома по улице Федюнинского малолетнюю девочку. Она была без сопровождения взрослых. Граждане привели ребенка в отдел, в настоящее время о пропаже ребенка в полицию Тюмени никто не обращался. Ведется поиск законных представителей девочки.
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