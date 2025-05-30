В центре Тюмени власти снесут десятки гаражей

Власти Тюмени приняли решение изъять 17 гаражей в гаражном кооперативе «Магистраль» на улице Советской для продления улицы Софьи Ковалевской. Об этом сообщает РБК Тюмень.
«В центре Тюмени власти изымают 17 гаражей, расположенных в кооперативе „Магистраль“ на улице Советской, для продления ул. Софьи Ковалевской», — сообщили журналистам издания в администрации города. Улицу продлят от Советской до Даудельной. Проект строительства готов и прошел госэкспертизу. В апреле оценили изымаемые нежилые помещения, сейчас собственников знакомят с размером возмещения.
По данным администрации, в этом же районе планируется капитальный ремонт улицы Даудельной — на участке от улицы Профсоюзной до улицы Максима Горького. Для реализации этого проекта предусмотрено изъятие еще 137 гаражей, расположенных на улицах 50 лет Октября и Даудельной.
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