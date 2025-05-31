В Тюмени массово распродают кафе и рестораны

В центре Тюмени выставили на продажу действующую кофейню за 3,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений Avito.
«Продам действующую кофейню „Лес 2.0“», — указано в описании объявления. По данным владельца, заведение ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли при выручке в 400 тысяч рублей. В объявлении говорится, что окупаемость бизнеса не превысит одного года.
На продажу выставлены еще несколько заведений общепита в Тюмени. Так, ресторан сербской кухни на улице Ленина, 29 предлагается за 2,5 миллиона рублей. «Продается перед сезоном, зa который отобьется большая часть вложений. Кафе работает более четырех лет, и за это время мы приобрели постоянных клиентов», — сказано в объявлении. окупаемость бизнеса, по данным продавца, составит семь месяцев.
Еще одно кафе — закусочная «ЧебурекМи» на улице Олимпийской — продается за 990 тысяч рублей. Владельцы заявляют о выручке 300 тысяч рублей и чистой прибыли 130 тысяч рублей ежемесячно. Срок окупаемости бизнеса — восемь месяцев.
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