31 мая 2025
30 мая 2025

В Тюмени массово распродают кафе и рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени продают кофейню, ресторан и закусочную (архивное фото)
В Тюмени продают кофейню, ресторан и закусочную (архивное фото) Фото:

В центре Тюмени выставили на продажу действующую кофейню за 3,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений Avito. 

«Продам действующую кофейню „Лес 2.0“», — указано в описании объявления. По данным владельца, заведение ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли при выручке в 400 тысяч рублей. В объявлении говорится, что окупаемость бизнеса не превысит одного года.

На продажу выставлены еще несколько заведений общепита в Тюмени. Так, ресторан сербской кухни на улице Ленина, 29 предлагается за 2,5 миллиона рублей. «Продается перед сезоном, зa который отобьется большая часть вложений. Кафе работает более четырех лет, и за это время мы приобрели постоянных клиентов», — сказано в объявлении. окупаемость бизнеса, по данным продавца, составит семь месяцев.

Еще одно кафе — закусочная «ЧебурекМи» на улице Олимпийской — продается за 990 тысяч рублей. Владельцы заявляют о выручке 300 тысяч рублей и чистой прибыли 130 тысяч рублей ежемесячно. Срок окупаемости бизнеса — восемь месяцев.

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В центре Тюмени выставили на продажу действующую кофейню за 3,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений Avito.  «Продам действующую кофейню „Лес 2.0“», — указано в описании объявления. По данным владельца, заведение ежемесячно приносит 200 тысяч рублей чистой прибыли при выручке в 400 тысяч рублей. В объявлении говорится, что окупаемость бизнеса не превысит одного года. На продажу выставлены еще несколько заведений общепита в Тюмени. Так, ресторан сербской кухни на улице Ленина, 29 предлагается за 2,5 миллиона рублей. «Продается перед сезоном, зa который отобьется большая часть вложений. Кафе работает более четырех лет, и за это время мы приобрели постоянных клиентов», — сказано в объявлении. окупаемость бизнеса, по данным продавца, составит семь месяцев. Еще одно кафе — закусочная «ЧебурекМи» на улице Олимпийской — продается за 990 тысяч рублей. Владельцы заявляют о выручке 300 тысяч рублей и чистой прибыли 130 тысяч рублей ежемесячно. Срок окупаемости бизнеса — восемь месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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