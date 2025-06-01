Новый ректор УрФУ, митрополит и «Симпсоны», смерть в самолете: 8 свердловских событий недели

Главное в Екатеринбурге и Свердловской области за 26 мая-1 июня

02 июня 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Руководство в УрФУ не менялось 15 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В главном вузе Урала — УрФУ — впервые за 15 лет сменился ректор. В момент, когда его представляли, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский создавал один из главных инфоповодов недели — расхваливая «Симпсонов». В выходные весь город развлекался — на концертах и боях, куда прилетели даже VIP из других регионов. Об этих и других самых заметных событиях ушедшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU. УрФУ возглавил декан Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев 30 мая представил руководителям Уральского федерального университета нового ректора — главу радиофака Илью Обабкова. Он сменил Виктора Кокшарова, который занимал пост с 2010 года, а сейчас становится президентом вуза. Назначение Обабкова стало результатом большой кулуарной интриги, которая длилась несколько месяцев. Его основным конкурентом считался первый проректор УрФУ Даниил Сандлер. Илью Обабкова называют «самовыдвиженцем» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обабкову 49 лет, ИРИТ-РТФ он возглавлял с 2018 года. Он — кандидат технических наук, автор 46 публикаций и 4 пособий, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Минобрнауки России и медалью «За безупречный труд и отличие». Митрополит против российских мультиков Священник утверждает: его поняли неправильно Фото: Илья Московец © URA.RU Выступая на женском форуме в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Евгений подверг критике российских мультипликаторов. «Самый длинный в мировой истории американский анимационный сериал — „Симпсоны“. Он уже без малого 40 лет, 36 сезонов и 790 серий показывает любящую и крепкую семью с тремя детьми. А вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы, при всех их достоинствах и поучительности, в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — сказал он. Реплика тут же разлетелась по СМИ и telegram-каналам. А владыка в своем telegram-канале сетовал, что его слова истолковали неверно. Смерть пассажирки в самолете Днем 27 мая 42-летней женщине стало плохо, когда борт, совершавший рейс Екатеринбург-Сочи, пролетал над Казахстаном. Пилоты подали сигнал бедствия и совершили экстренную посадку в городе Актобе. Бортпроводники 40 минут пытались реанимировать пассажирку, летевшую на отдых с семьей, но она скончалась еще до приземления. Новость по теме Любовь и смерть: екатеринбуржец рассказал о роковом полете, в котором потерял жену. Фото У Анны после коронавируса были проблемы с сердцем. У нее остались трое детей — дочери 20 и 14 лет и восьмилетний сын. «Урал» остался в Первой лиге «Шмели» в стыковых матчах за право выхода в РПЛ попали на грозненский «Ахмат». Дома 28 мая выиграли со счетом 2:1, а 31 мая проиграли 0:2 — при спорном судействе (в начале игры судья отменил гол «Урала»). Таким образом, как минимум еще один сезон Екатеринбург будет смерть на скучные команды из Первой лиги. Первые бои на новой «УГМК Арене» На ММА-турнир RCC 22, хедлайнерами которого были Александр «Шторм» Шлеменко (Омск) и Владислав «Белаз» Ковалев, прилетели губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Они сидели рядом с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой и основателем РМК Игорем Алтушкиным. На глазах у них и еще около 12 тысяч человек Шмеленко проиграл — раздельным решением судей. Масштабные гуляния в Академе На концерт вышел весь район Фото: Размик Закарян © URA.RU Академический — самый молодой район не только Екатеринбурга, но и России — отметил 20-летие. Оно стартовало утром в субботу, но основные мероприятия прошли 1 июня, кульминацией стал концерт МакSим, на который пришли десятки тысяч человек. Не обошлось без инцидента: неизвестные попытались прорваться на сцену. Охрана сориентировалась. Кстати, за сутки до этого, известные певцы — Олег Майами и Иракли — выступали на Уралмаше. И тоже бесплатно. Отставка министра Вадим Третьяков проработал в правительстве два года Фото: Размик Закарян © URA.RU На заседании правительства 28 мая врио губернатора Денис Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. Глава мининвеста тут же написал заявление по собственному. Его полномочия истекут 6 июня. Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге. Масштабная смена в руководстве минздрава Заместителями министра Татьяны Савиновой (также занимает пост замгубернатора по соцполитике) стали два чиновника, работавшие на аналогичных должностях в подчинении у Савиновой в Оренбуржье —Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Другими замами Савиновой Паслер назначил руководителя екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева и Екатерину Барсаеву — начальницу отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава. Покидающие позиции заместителей министра Денис Демидов, Андрей Шастин рассматривают предложения о работе в системе свердловского минздрава. А Елена Чадова стала советнице Савиновой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В главном вузе Урала — УрФУ — впервые за 15 лет сменился ректор. В момент, когда его представляли, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский создавал один из главных инфоповодов недели — расхваливая «Симпсонов». В выходные весь город развлекался — на концертах и боях, куда прилетели даже VIP из других регионов. Об этих и других самых заметных событиях ушедшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев 30 мая представил руководителям Уральского федерального университета нового ректора — главу радиофака Илью Обабкова. Он сменил Виктора Кокшарова, который занимал пост с 2010 года, а сейчас становится президентом вуза. Назначение Обабкова стало результатом большой кулуарной интриги, которая длилась несколько месяцев. Его основным конкурентом считался первый проректор УрФУ Даниил Сандлер. Обабкову 49 лет, ИРИТ-РТФ он возглавлял с 2018 года. Он — кандидат технических наук, автор 46 публикаций и 4 пособий, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Минобрнауки России и медалью «За безупречный труд и отличие». Выступая на женском форуме в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Евгений подверг критике российских мультипликаторов. «Самый длинный в мировой истории американский анимационный сериал — „Симпсоны“. Он уже без малого 40 лет, 36 сезонов и 790 серий показывает любящую и крепкую семью с тремя детьми. А вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы, при всех их достоинствах и поучительности, в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — сказал он. Реплика тут же разлетелась по СМИ и telegram-каналам. А владыка в своем telegram-канале сетовал, что его слова истолковали неверно. Днем 27 мая 42-летней женщине стало плохо, когда борт, совершавший рейс Екатеринбург-Сочи, пролетал над Казахстаном. Пилоты подали сигнал бедствия и совершили экстренную посадку в городе Актобе. Бортпроводники 40 минут пытались реанимировать пассажирку, летевшую на отдых с семьей, но она скончалась еще до приземления. У Анны после коронавируса были проблемы с сердцем. У нее остались трое детей — дочери 20 и 14 лет и восьмилетний сын. «Шмели» в стыковых матчах за право выхода в РПЛ попали на грозненский «Ахмат». Дома 28 мая выиграли со счетом 2:1, а 31 мая проиграли 0:2 — при спорном судействе (в начале игры судья отменил гол «Урала»). Таким образом, как минимум еще один сезон Екатеринбург будет смерть на скучные команды из Первой лиги. На ММА-турнир RCC 22, хедлайнерами которого были Александр «Шторм» Шлеменко (Омск) и Владислав «Белаз» Ковалев, прилетели губернаторы Пермского края (Дмитрий Махонин) и Курганской области (Вадим Шумков), секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Они сидели рядом с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой и основателем РМК Игорем Алтушкиным. На глазах у них и еще около 12 тысяч человек Шмеленко проиграл — раздельным решением судей. Академический — самый молодой район не только Екатеринбурга, но и России — отметил 20-летие. Оно стартовало утром в субботу, но основные мероприятия прошли 1 июня, кульминацией стал концерт МакSим, на который пришли десятки тысяч человек. Не обошлось без инцидента: неизвестные попытались прорваться на сцену. Охрана сориентировалась. Кстати, за сутки до этого, известные певцы — Олег Майами и Иракли — выступали на Уралмаше. И тоже бесплатно. На заседании правительства 28 мая врио губернатора Денис Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. Глава мининвеста тут же написал заявление по собственному. Его полномочия истекут 6 июня. Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге. Заместителями министра Татьяны Савиновой (также занимает пост замгубернатора по соцполитике) стали два чиновника, работавшие на аналогичных должностях в подчинении у Савиновой в Оренбуржье —Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Другими замами Савиновой Паслер назначил руководителя екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева и Екатерину Барсаеву — начальницу отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава. Покидающие позиции заместителей министра Денис Демидов, Андрей Шастин рассматривают предложения о работе в системе свердловского минздрава. А Елена Чадова стала советнице Савиновой.