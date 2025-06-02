02 июня 2025

В Тюмени отец погибшего участника СВО лишился законных выплат

В Тюмени мать погибшего на СВО бойца через суд лишила отца выплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд удовлетворил требование матери погибшего тюменца
Суд удовлетворил требование матери погибшего тюменца Фото:

Казанский районный суд лишил тюменца Михаила, отца мужчины, погибшего в зоне специальной военной операции, выплат по единовременному пособию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Наталья (мать погибшего) обратилась в суд с требованием лишить Михаила права на получение мер социальной поддержки в связи с гибелью ее сына при участии в специальной военной операции. Мужчина не участвовал в воспитании и содержании ребенка, не оказывал ему моральную и материальную поддержку до его совершеннолетия», — отмечено в суде.

Тюменка находилась в браке с Михаилом до 1983 году. После его расторжения сын Натальи проживал с ней и находился на ее полном обеспечении. По этой причине женщина считает, что Михаил недостоин получать выплаты в связи с гибелью военнослужащего. 

Отец не явился на заседание, но направил письменное заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. Суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу, что требования Натальи законны. В связи с этим он лишил Михаила права на получение всех пособий.

Ранее жительница Тюменской области уже обращалась в суд, чтобы официально признать своего сына, участника СВО, погибшим. Без данного статуса женщина не могла получить положенные ей выплаты.

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Казанский районный суд лишил тюменца Михаила, отца мужчины, погибшего в зоне специальной военной операции, выплат по единовременному пособию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Наталья (мать погибшего) обратилась в суд с требованием лишить Михаила права на получение мер социальной поддержки в связи с гибелью ее сына при участии в специальной военной операции. Мужчина не участвовал в воспитании и содержании ребенка, не оказывал ему моральную и материальную поддержку до его совершеннолетия», — отмечено в суде. Тюменка находилась в браке с Михаилом до 1983 году. После его расторжения сын Натальи проживал с ней и находился на ее полном обеспечении. По этой причине женщина считает, что Михаил недостоин получать выплаты в связи с гибелью военнослужащего.  Отец не явился на заседание, но направил письменное заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. Суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу, что требования Натальи законны. В связи с этим он лишил Михаила права на получение всех пособий. Ранее жительница Тюменской области уже обращалась в суд, чтобы официально признать своего сына, участника СВО, погибшим. Без данного статуса женщина не могла получить положенные ей выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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