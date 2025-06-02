В Тюмени отец погибшего участника СВО лишился законных выплат

Казанский районный суд лишил тюменца Михаила, отца мужчины, погибшего в зоне специальной военной операции, выплат по единовременному пособию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Наталья (мать погибшего) обратилась в суд с требованием лишить Михаила права на получение мер социальной поддержки в связи с гибелью ее сына при участии в специальной военной операции. Мужчина не участвовал в воспитании и содержании ребенка, не оказывал ему моральную и материальную поддержку до его совершеннолетия», — отмечено в суде.
Тюменка находилась в браке с Михаилом до 1983 году. После его расторжения сын Натальи проживал с ней и находился на ее полном обеспечении. По этой причине женщина считает, что Михаил недостоин получать выплаты в связи с гибелью военнослужащего.
Отец не явился на заседание, но направил письменное заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. Суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу, что требования Натальи законны. В связи с этим он лишил Михаила права на получение всех пособий.
Ранее жительница Тюменской области уже обращалась в суд, чтобы официально признать своего сына, участника СВО, погибшим. Без данного статуса женщина не могла получить положенные ей выплаты.
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