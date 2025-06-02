Клещи покусали почти две тысячи детей в Тюменской области

В Тюменской области с начала эпидемиологического сезона 2025 года зарегистрировано более 8,5 тысяч обращений граждан по поводу укусов клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем официальном Telegram-канале.
«На 03.06.2025 в медицинских организациях области зарегистрировано более 8 500 обращения граждан по поводу присасывания клещей. Из них дети до 14 лет составили 21%», — отмечено в ведомстве.
В регионе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. На сегодняшний день этой мерой профилактики заболевания воспользовались более 123 тысяч жителей Тюменской области.
Ранее, по данным Роспотребнадзора, на 13 мая 2025 года за медицинской помощью после укусов клещей обратились более четырех тысяч тюменцев, из которых 22% составляли дети до 14 лет.
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