В Тюмени в запретные зоны для электросамокатов включили Гилевскую рощу, экопарк Затюменский и лесопарк имени Гагарина. Такая информация указана в постановлении городской администрации, которое имеется в распоряжении редакции. Кроме того, по всему городу скорость для самокатчиков ограничили до 15 км/ч.
«Перечень границ территорий зон запрета эксплуатации электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды, на территориях общего пользования города Тюмени. Территория (часть территории) общего пользования, на которой эксплуатация объектов аренды запрещена: лесопарк Затюменский, Гилевская роща, парк имени Юрия Алексеевича Гагарина», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
Ранее указанные парки считались медленными зонами — в них скорость для самокатчиков была ограничена до 15 км/ч. Согласно приложению в постановлении мэрии, на территории всего города теперь нельзя будет разгоняться свыше 15 км/ч (за исключением велодорожек, на них разрешенная скорость установлена до 20 км/ч).
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