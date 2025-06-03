В Тюмени электросамокатчикам запретили кататься в крупных парках. Фото

В Тюмени в Гилевской роще и экопарке запретили кататься на электросамокатах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в парках скорость была ограничена до 15 км/ч
Ранее в парках скорость была ограничена до 15 км/ч Фото:

В Тюмени в запретные зоны для электросамокатов включили Гилевскую рощу, экопарк Затюменский и лесопарк имени Гагарина. Такая информация указана в постановлении городской администрации, которое имеется в распоряжении редакции. Кроме того, по всему городу скорость для самокатчиков ограничили до 15 км/ч.

«Перечень границ территорий зон запрета эксплуатации электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды, на территориях общего пользования города Тюмени. Территория (часть территории) общего пользования, на которой эксплуатация объектов аренды запрещена: лесопарк Затюменский, Гилевская роща, парк имени Юрия Алексеевича Гагарина», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Ранее указанные парки считались медленными зонами — в них скорость для самокатчиков была ограничена до 15 км/ч. Согласно приложению в постановлении мэрии, на территории всего города теперь нельзя будет разгоняться свыше 15 км/ч (за исключением велодорожек, на них разрешенная скорость установлена до 20 км/ч).

Три парка включили в запретные зоны.
Три парка включили в запретные зоны.
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В Тюмени в запретные зоны для электросамокатов включили Гилевскую рощу, экопарк Затюменский и лесопарк имени Гагарина. Такая информация указана в постановлении городской администрации, которое имеется в распоряжении редакции. Кроме того, по всему городу скорость для самокатчиков ограничили до 15 км/ч. «Перечень границ территорий зон запрета эксплуатации электрических самокатов, используемых в автоматизированной системе аренды, на территориях общего пользования города Тюмени. Территория (часть территории) общего пользования, на которой эксплуатация объектов аренды запрещена: лесопарк Затюменский, Гилевская роща, парк имени Юрия Алексеевича Гагарина», — указано в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Ранее указанные парки считались медленными зонами — в них скорость для самокатчиков была ограничена до 15 км/ч. Согласно приложению в постановлении мэрии, на территории всего города теперь нельзя будет разгоняться свыше 15 км/ч (за исключением велодорожек, на них разрешенная скорость установлена до 20 км/ч).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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