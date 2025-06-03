03 июня 2025

Тюменский олигарх построит в городе частную школу

Строительством новой частной школы в Тюмени займется «Сибинтело-холдинг»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Шевчик отметил, что строительство будут вести по концессионному соглашению
Владимир Шевчик отметил, что строительство будут вести по концессионному соглашению Фото:

Компания тюменского олигарха Владимира Шевчика займется строительством частной школы в Тюмени. Об этом бизнесмен и владелец империи «Сибинтел-холдинг» заявил в ходе «бизнес-дня».

«Строить будем по концессии с регионом. 50% вкладывает Тюменская область, 50% — мы, и потом по концессии постепенно это выкупается», — приводит пояснения Владимира Шевчика организатор «бизнес-дня» «РБК Тюмень»

Школу планируют построить в жилом комплексе «Кипрея». В настоящий момент ведется разработка концепции образовательного заведения. В школе планируют построить бассейн, хоккейный корт и легкоатлетический манеж. Также предусмотрено размещение детского сада под одной крышей с учебным корпусом.

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Компания тюменского олигарха Владимира Шевчика займется строительством частной школы в Тюмени. Об этом бизнесмен и владелец империи «Сибинтел-холдинг» заявил в ходе «бизнес-дня». «Строить будем по концессии с регионом. 50% вкладывает Тюменская область, 50% — мы, и потом по концессии постепенно это выкупается», — приводит пояснения Владимира Шевчика организатор «бизнес-дня» «РБК Тюмень» Школу планируют построить в жилом комплексе «Кипрея». В настоящий момент ведется разработка концепции образовательного заведения. В школе планируют построить бассейн, хоккейный корт и легкоатлетический манеж. Также предусмотрено размещение детского сада под одной крышей с учебным корпусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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