Тюменский олигарх построит в городе частную школу

Компания тюменского олигарха Владимира Шевчика займется строительством частной школы в Тюмени. Об этом бизнесмен и владелец империи «Сибинтел-холдинг» заявил в ходе «бизнес-дня».
«Строить будем по концессии с регионом. 50% вкладывает Тюменская область, 50% — мы, и потом по концессии постепенно это выкупается», — приводит пояснения Владимира Шевчика организатор «бизнес-дня» «РБК Тюмень»
Школу планируют построить в жилом комплексе «Кипрея». В настоящий момент ведется разработка концепции образовательного заведения. В школе планируют построить бассейн, хоккейный корт и легкоатлетический манеж. Также предусмотрено размещение детского сада под одной крышей с учебным корпусом.
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