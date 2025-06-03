03 июня 2025

В Тюмени ради спортивного фестиваля перекроют дороги по всему городу. Карта

Для проведения фестиваля Ironstar в Тюмени перекроют несколько дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения введут для проведения велопробега
Ограничения введут для проведения велопробега Фото:

В Тюмени для проведения фестиваля Ironstar 15 июня будут перекрыты несколько улиц от Рощинского кольца до набережной. Перекрытие будет действовать с полуночи до часу дня, сообщает пресс-служба городской администрации в группе «Тюмень наш дом» социальной сети «ВКонтакте».

«Временное ограничение движения в Тюмени 15 июня. В день проведения фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2025, 15 июня с 00:01 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении.

Временное перекрытие коснется следующих улиц:

  • Республики от Ленина до ул. Коммунистической;
  • Коммунистическая от Республики до Ямской;
  • Ямская от Коммунистической до Аккумуляторной (полное ограничение);
  • Ямская — в направлении к центру от аэропорта Рощино до Аккумуляторной, в обратном направлении проезд открыт.

Отмечается, что во всех зонах ограничения будет запрещена парковка. Водителям предлагают заранее выбирать маршрут объезда.

Карта перекрытия дорог 15 июня в Тюмени
Карта перекрытия дорог 15 июня в Тюмени
Фото:

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В Тюмени для проведения фестиваля Ironstar 15 июня будут перекрыты несколько улиц от Рощинского кольца до набережной. Перекрытие будет действовать с полуночи до часу дня, сообщает пресс-служба городской администрации в группе «Тюмень наш дом» социальной сети «ВКонтакте». «Временное ограничение движения в Тюмени 15 июня. В день проведения фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2025, 15 июня с 00:01 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении. Временное перекрытие коснется следующих улиц: Отмечается, что во всех зонах ограничения будет запрещена парковка. Водителям предлагают заранее выбирать маршрут объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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