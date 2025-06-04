«Заказ прождали 40 минут, счет — 25»: тюменцы пожаловались на ресторан рэпера Басты

Жители Тюмени жалуются на долгое ожидание заказа в заведении «Frank by Баста». По их словам, блюда приходится ждать от 40 минут до часа. Отрицательные отзывы появились на сервисе 2ГИС. Ресторан открылся в городе 12 мая.
«Очень-очень долгое ожидание. Сказали 40 минут, по факту — час и 40 минут», — такой отзыв 1 июня оставил тюменец.
«Супер долгое ожидание заказа. При этом еду приносят уже холодной. Ps. Уже минут 25 ожидаем просто счет, хоть уходи не плати», — обратная связь от 2 июня от тюменца Руслана Загитова.
В PR-службе сети заявили, что долгое ожидание связано с большим ажиотажем. В заведении работает три этажа при полной посадке.
Ресторан «Frank by Баста» открылся в Тюмени 12 мая. Заведение располагается на месте клуба ИZИ.
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