«Заказ прождали 40 минут, счет — 25»: тюменцы пожаловались на ресторан рэпера Басты

Тюменцы вынуждены по 40 минут ждать своего заказа в ресторане «Frank by Баста»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан открылся в Тюмени 12 мая
Ресторан открылся в Тюмени 12 мая Фото:

Жители Тюмени жалуются на долгое ожидание заказа в заведении «Frank by Баста». По их словам, блюда приходится ждать от 40 минут до часа. Отрицательные отзывы появились на сервисе 2ГИС. Ресторан открылся в городе 12 мая.

«Очень-очень долгое ожидание. Сказали 40 минут, по факту — час и 40 минут», — такой отзыв 1 июня оставил тюменец.

«Супер долгое ожидание заказа. При этом еду приносят уже холодной. Ps. Уже минут 25 ожидаем просто счет, хоть уходи не плати», — обратная связь от 2 июня от тюменца Руслана Загитова.

В PR-службе сети заявили, что долгое ожидание связано с большим ажиотажем. В заведении работает три этажа при полной посадке.

Ресторан «Frank by Баста» открылся в Тюмени 12 мая. Заведение располагается на месте клуба ИZИ.

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Жители Тюмени жалуются на долгое ожидание заказа в заведении «Frank by Баста». По их словам, блюда приходится ждать от 40 минут до часа. Отрицательные отзывы появились на сервисе 2ГИС. Ресторан открылся в городе 12 мая. «Очень-очень долгое ожидание. Сказали 40 минут, по факту — час и 40 минут», — такой отзыв 1 июня оставил тюменец. «Супер долгое ожидание заказа. При этом еду приносят уже холодной. Ps. Уже минут 25 ожидаем просто счет, хоть уходи не плати», — обратная связь от 2 июня от тюменца Руслана Загитова. В PR-службе сети заявили, что долгое ожидание связано с большим ажиотажем. В заведении работает три этажа при полной посадке. Ресторан «Frank by Баста» открылся в Тюмени 12 мая. Заведение располагается на месте клуба ИZИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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