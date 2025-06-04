В Тюмени продлят набережную до Профсоюзной и построят новый мост

05 июня 2025 в 12:55 Размер текста - 17 +

Набережную продлят на участке от Масловского взвоза до Профсоюзного моста Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продлят набережную до Профсоюзного моста и возведут велопешеходный мост, который соединит Зареку с центром. В этом году по сооружению планируют завершить проект и получить заключение госэкспертизы. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Условиями договоров КРТ предусмотрены мероприятия по благоустройству застройщиками за счет собственных средств территории, в отношении которой заключены договоры КРТ, в том числе территории в районе левого берега реки Тура. Застройщиками осуществляется работа по разработке проектной документации пешеходного моста через реку Тура с благоустройством территории в створе Газовиков к Пристанской в соответствии с утвержденной концепцией», — рассказали в мэрии. Также ранее сообщалось, что набережную продлят на участке от Масловского взвоза до Профсоюзного моста. В рамках строительства планируется разместить туристические и велосипедные маршруты, а также обустроить арт-пространство протяженностью 300 метров. А на левом берегу создадут «мягкую» набережную с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени продлят набережную до Профсоюзного моста и возведут велопешеходный мост, который соединит Зареку с центром. В этом году по сооружению планируют завершить проект и получить заключение госэкспертизы. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Условиями договоров КРТ предусмотрены мероприятия по благоустройству застройщиками за счет собственных средств территории, в отношении которой заключены договоры КРТ, в том числе территории в районе левого берега реки Тура. Застройщиками осуществляется работа по разработке проектной документации пешеходного моста через реку Тура с благоустройством территории в створе Газовиков к Пристанской в соответствии с утвержденной концепцией», — рассказали в мэрии. Также ранее сообщалось, что набережную продлят на участке от Масловского взвоза до Профсоюзного моста. В рамках строительства планируется разместить туристические и велосипедные маршруты, а также обустроить арт-пространство протяженностью 300 метров. А на левом берегу создадут «мягкую» набережную с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками.