Тюменским школьникам заплатят по 100 тысяч рублей за успешную сдачу ЕГЭ

05 июня 2025 в 14:07 Размер текста - 17 +

В Тюменской области 23 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов Никита Сабашников, URA.RU В Тюменской области 23 одиннадцатиклассникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей. Эти ребята сдали ЕГЭ на 100 баллов», — указано в публикации инфоцентра. 17 тюменских школьников сдали ЕГЭ на «отлично» по химии, пять старшеклассинков — по литературе. И еще один выпускник — по истории. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 мая. Всего в этом году прохождению экзаменов подлежат более 12 000 выпускников школ региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области 23 одиннадцатиклассникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей. Эти ребята сдали ЕГЭ на 100 баллов», — указано в публикации инфоцентра. 17 тюменских школьников сдали ЕГЭ на «отлично» по химии, пять старшеклассинков — по литературе. И еще один выпускник — по истории. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 мая. Всего в этом году прохождению экзаменов подлежат более 12 000 выпускников школ региона.