Тюменским школьникам заплатят по 100 тысяч рублей за успешную сдачу ЕГЭ

В Тюменской области 23 одиннадцатиклассникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей. Эти ребята сдали ЕГЭ на 100 баллов», — указано в публикации инфоцентра.
17 тюменских школьников сдали ЕГЭ на «отлично» по химии, пять старшеклассинков — по литературе. И еще один выпускник — по истории.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 мая. Всего в этом году прохождению экзаменов подлежат более 12 000 выпускников школ региона.
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