04 июня 2025

Тюменским школьникам заплатят по 100 тысяч рублей за успешную сдачу ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области 23 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Тюменской области 23 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Тюменской области 23 одиннадцатиклассникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей. Эти ребята сдали ЕГЭ на 100 баллов», — указано в публикации инфоцентра.

17 тюменских школьников сдали ЕГЭ на «отлично» по химии, пять старшеклассинков — по литературе. И еще один выпускник — по истории.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 мая. Всего в этом году прохождению экзаменов подлежат более 12 000 выпускников школ региона.

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В Тюменской области 23 одиннадцатиклассникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. «В Тюменской области 23 одиннадцатиклассника получат по 100 000 рублей. Эти ребята сдали ЕГЭ на 100 баллов», — указано в публикации инфоцентра. 17 тюменских школьников сдали ЕГЭ на «отлично» по химии, пять старшеклассинков — по литературе. И еще один выпускник — по истории. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские школьники начали сдавать ЕГЭ с 23 мая. Всего в этом году прохождению экзаменов подлежат более 12 000 выпускников школ региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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