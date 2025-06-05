Жителя Тюменской области будут судить за убийство, совершенное 27 лет назад

05 июня 2025 в 17:43 Размер текста - 17 +

Следствие предполагает, что в 1998 году тюменец зарезал приятеля в Нижегородской области Стас Этвеш, URA.RU Силовикам удалось установить личность тюменца, который, как предполагает следствие, убил человека в Нижегородской области 27 лет назад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик Центрального МСУТ СК России. Там уточнили, что преступление произошло в 1998 году. «Следственными органами Центрального МСУТ СК России установлен подозреваемый — неоднократно судимый уроженец Тюменской области 1960 г. р., который скрывался от следствия. По материалам дела, 8 октября 1998 года на улице вблизи станции Ильино в Володарском районе Нижегородской области работники железной дороги обнаружили мужчину без признаков жизни. Следственная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила у погибшего признаки насильственной смерти — колото-резаные ранения в области живота», — указано в публикации СК. По версии следствия, 8 октября 1998 года тюменец распивал алкоголь в компании приятеля на жд-станции Ильино в Нижегородской области. Подозреваемый захотел выпить и попросил друга передать ему бутылку, но получил отказ. После этого он достал нож и зарезал мужчину. Найти злоумышленника по «горячим следам» не удалось, так как его отправили в колонию за совершение серии тяжких преступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовикам удалось установить личность тюменца, который, как предполагает следствие, убил человека в Нижегородской области 27 лет назад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает паблик Центрального МСУТ СК России. Там уточнили, что преступление произошло в 1998 году. «Следственными органами Центрального МСУТ СК России установлен подозреваемый — неоднократно судимый уроженец Тюменской области 1960 г. р., который скрывался от следствия. По материалам дела, 8 октября 1998 года на улице вблизи станции Ильино в Володарском районе Нижегородской области работники железной дороги обнаружили мужчину без признаков жизни. Следственная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила у погибшего признаки насильственной смерти — колото-резаные ранения в области живота», — указано в публикации СК. По версии следствия, 8 октября 1998 года тюменец распивал алкоголь в компании приятеля на жд-станции Ильино в Нижегородской области. Подозреваемый захотел выпить и попросил друга передать ему бутылку, но получил отказ. После этого он достал нож и зарезал мужчину. Найти злоумышленника по «горячим следам» не удалось, так как его отправили в колонию за совершение серии тяжких преступлений.