Почти 200 дронов атаковали Россию, взрывы в аэропорту и пожар на НПЗ: карта ударов ВСУ 6 июня

В ночь на 6 июня средствами противовоздушной обороны ликвидированы 174 беспилотных летательных аппарата, запущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, над акваторией Черного моря российские военные уничтожили три украинские управляемые ракеты типа «Нептун-МД». Подробнее об активности ВСУ — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА сбито
Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 5 на 6 июня уничтожили 174 украинских беспилотника самолетного типа, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД» над Черным морем. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Беспилотники самолетного типа сбиты над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
Ростовская область
В регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат на территории Шолоховского района. По данным главы Ростовской области Юрия Слюсаря, разрушений и пострадавших на земле зафиксировано не было.
Саратовская область
В Саратовской области, в городах Саратов и Энгельс, прогремели взрывы и зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки были сбиты несколько воздушных целей, в Энгельсе поврежден многоквартирный дом на улице Тельмана и произошло возгорание на промышленном предприятии.
Жители, эвакуированные из поврежденного дома, скоро смогут вернуться в свои квартиры. После проведения осмотра специалисты не обнаружили угроз для жизни и здоровья людей.
Для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры районной администрации и управляющей компании поручено приступить к необходимым работам. При необходимости для восстановления объектов могут быть выделены средства из резервного фонда области.
Также сообщалось, что под Саратовом были временно введены ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Гагарин. Все ограничения на работу авиагавани были сняты в 5:28 по московскому времени.
Воронежская область
На территории региона ночью была объявлена опасность атаки БПЛА, которую сняли лишь в семь утра по мск. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные подразделения противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали свыше пяти беспилотных летательных аппаратов на территории трех муниципальных образований региона. По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений объектов на земле не зафиксировано.
Калужская область
В регионе ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов в районе границы города Обнинска и Боровского района. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, обломки одного из беспилотников упали на проезжую часть автодороги. По данным telegram-канала Mash, рухнул сбитый БПЛА на Киевском шоссе недалеко от поселка Балабаново.
Погибших в результате происшествия нет. Люди получили ушибы, серьезной медицинской помощи никто не потребовал. Работают оперативные службы.
Рязанская область
В Рязани ночью работали системы ПВО. По данным telegram-канала «Радар по всей России», зафиксировали БПЛА ВСУ около двух утра по мск.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил ночную атаку, сославшись на Минобороны РФ. Точное количество БПЛА, сбитых над регионом не сообщается.
В результате атаки ВСУ жертв и пострадавших нет. По словам Малкова, проводится оценка причиненного материального ущерба.
Тульская область
На территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА с 12 часов ночи до пяти утра по мск. Об этом информировал глава региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
Губернатор уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа, совершавших попытку атаки на территорию Тульской области. В результате атаки ВСУ травмы получили три человека. Пострадавшие госпитализированы.
Тамбовская область
Сообщается, что ВСУ атаковали город Мичуринск. В результате падения обломков дронов на одном из предприятий города вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить, отметил губернатор региона Евгений Первышов в своем официальном telegram-канале.
По словам главы области, в результате инцидента пострадали три человека. Они доставлены в больницу. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы. Губернатор подчеркнул, что получает всю оперативную информацию и держит ситуацию под личным контролем.
Белгородская область
В Белгороде на улице 3-го Интернационала, по сообщениям читателей telegram-канала «Бел.Ру», упал БПЛА. Согласно имеющейся информации, возле дома №25 в результате инцидента были повреждены несколько автомобилей.
Брянская область
Около 1:00 по мск в Брянске были зафиксированы взрывы в небе над городом, предположительно связанные с работой системы противовоздушной обороны. После в городе начались перебои сотовой связи, сообщили Местные telegram-каналы.
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, средствами ПВО над регионом было уничтожено 46 дронов. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Орловская область
Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что в ночь на сегодня в воздушном пространстве Орловской области были успешно уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов противника. По имеющейся информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано.
На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за проявленную бдительность и эффективную защиту области.
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