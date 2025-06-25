25 июня 2025

В Тюмени выступит Ирина Дубцова

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт состоится 26 октября
Концерт состоится 26 октября Фото:

В Тюмени состоится концерт певицы Ирины Дубцовой. Об этом сообщает сервис «Яндекс Афиша». Ее выступление запланировано на 26 октября.

«Концерт Ирины Дубцовой — поэта, композитора и певицы — это всегда зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией, живыми музыкантами и шоу-балетом. В программе прозвучат все хиты и новые композиции», – указано в афише.

Стоимость билетов доходит 6 200 рублей. На момент публикации почти все билеты были доступны к продаже.

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В Тюмени состоится концерт певицы Ирины Дубцовой. Об этом сообщает сервис «Яндекс Афиша». Ее выступление запланировано на 26 октября. «Концерт Ирины Дубцовой — поэта, композитора и певицы — это всегда зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией, живыми музыкантами и шоу-балетом. В программе прозвучат все хиты и новые композиции», – указано в афише. Стоимость билетов доходит 6 200 рублей. На момент публикации почти все билеты были доступны к продаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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