В Тюмени выступит Ирина Дубцова

Концерт состоится 26 октября
В Тюмени состоится концерт певицы Ирины Дубцовой. Об этом сообщает сервис «Яндекс Афиша». Ее выступление запланировано на 26 октября.
«Концерт Ирины Дубцовой — поэта, композитора и певицы — это всегда зрелищное, самобытное, профессиональное шоу с потрясающей энергией, живыми музыкантами и шоу-балетом. В программе прозвучат все хиты и новые композиции», – указано в афише.
Стоимость билетов доходит 6 200 рублей. На момент публикации почти все билеты были доступны к продаже.
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