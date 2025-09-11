11 сентября 2025

«Жизньмарт» в Дубае рискует закрыться

Иван Зайченко ищет покупателя точки «Жизньмарт» в Дубае
Зайченко готов рассмотреть варианты продажи
Создатель сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко заявил, что готов продать филиал магазина, который располагается в Дубае. Однако точная сумма для совершения сделки неизвестна, рассказал владелец сети в своем telegram-канале.

«Не продам Lifemart в Дубае за 1 дирхам. Ошибочка вышла, прошу прощения. Но вообще, мы готовы продать, так как хочу быть больше в России. Правда вот цену нужно обсуждать», — заявил Зайченко.

Первый магазин уральской сети здорового питания «Жизньмарт» открылся в Дубае еще в 2024 году. Генеральный директор Управления свободных зон Аджмана Исмаил Аль Наки предложил Зайченко помощь в развитии сети в Объединенных Арабских Эмиратах.

