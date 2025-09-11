11 сентября 2025

Тренер «Трактора» Гру объяснил, что челябинцы проиграли СКА из-за непростительной ошибки

«Трактор» проиграли СКА со счетом 2:5 из-за непростительной ошибки в обороне
По словам Бенуа Гру, «Трактор» делал непростительные ошибки
По словам Бенуа Гру, «Трактор» делал непростительные ошибки Фото:
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Челябинский «Трактор» проиграл матч КХЛ питерскому СКА в гостях со счетом 2:5 из-за непростительной ошибке в обороне. Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба черно-белых Бенуа Гру. 

«Во время игры произошла непростительная ошибка в обороне. Я надеюсь, что мы много вынесли из этого матча», — заявил Гру, комментируя поражение своей команды со счетом 2:5 в Санкт-Петербурге. 

В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У «Трактора» точными бросками отличились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Эта победа стала для СКА первой в нынешнем сезоне после неудачных матчей против «Шанхайских Драконов» (4:7) и нижегородского «Торпедо» (2:3).

В следующем туре СКА примет на своей площадке тольяттинскую «Ладу», а «Трактор» проведет выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.

