Тренер «Трактора» Гру объяснил, что челябинцы проиграли СКА из-за непростительной ошибки

Челябинский «Трактор» проиграл матч КХЛ питерскому СКА в гостях со счетом 2:5 из-за непростительной ошибке в обороне. Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба черно-белых Бенуа Гру.
«Во время игры произошла непростительная ошибка в обороне. Я надеюсь, что мы много вынесли из этого матча», — заявил Гру, комментируя поражение своей команды со счетом 2:5 в Санкт-Петербурге.
В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У «Трактора» точными бросками отличились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.
Эта победа стала для СКА первой в нынешнем сезоне после неудачных матчей против «Шанхайских Драконов» (4:7) и нижегородского «Торпедо» (2:3).
В следующем туре СКА примет на своей площадке тольяттинскую «Ладу», а «Трактор» проведет выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.
