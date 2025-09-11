11 сентября 2025

На Пермском тракте перекроют съезд в свердловский город. Карта

Съезд в Первоуральск закроют из-за ремонта дороги
© Служба новостей «URA.RU»
Дорожные работы продлятся двое суток
На 325-326 километрах трассы Екатеринбург — Пермь закроют съезд в Первоуральск из-за капремонта участка дороги. Ограничения будут действовать два дня, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта Р-242 „Пермь — Екатеринбург“ 325 км — 326 км, съезд в Первоуральск, по направлению из Перми в Екатеринбург, будет перекрыт с 15.09.2025 по 17.09.2025», — пояснили дорожники. Проезд организуют по разворотной петле на 331-м километре в сторону Екатеринбурга.

Водителей просят заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

