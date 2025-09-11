В Прикамье из горящего дома пожарные спасли десять человек

В деревне Нестюково Пермского муниципального округа пожарные спасли десять человек, включая четверых детей при пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Новая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Пермского края.
«Сообщение о пожаре в деревне Нестюково Пермского муниципального округа поступило 11 сентября в 02 часа 55 минут. Произошло загорание вещей и мебели в квартире на первом этаже. На пожаре спасены десять человек. До приезда пожарных семь жильцов самостоятельно покинули задымленный подъезд», — сказано в сообщении ведомства.
Пожар охватил площадь в 15 квадратных метров. Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены 16 сотрудников и четыре единицы техники. В результате инцидента пострадала женщина. В настоящее время дознаватель МЧС России проводит проверку для установления причин возгорания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!