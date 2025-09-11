После старта коллаборации «Самоката» и Genshin Impact не все жители Свердловской области смогли получить эксклюзивный мерч. Для тех, кто не успел урвать новинку, начали продавать оригинальные вещи, получаемые за заказ. Цены стартуют от тысячи рублей. Сразу несколько объявлений появилось на сайте Avito.
«Футболка „Самокат“ и Genshin Impact Арлекино Фремине. Не вскрывалась, абсолютно новая», — пишет автор объявления. За футболку с популярным героем видеоигры просят пять тысяч рублей.
Еще один продавец продает сразу несколько товаров данной коллаборации. За 1500 рублей можно получить два брелока и упаковки от съеденных вкусностей. Некоторые особо хитрые свердловчане продают промокоды на внутриигровую валюту, которые можно получить только при заказе через «Самокат». Цена — тысяча рублей.
Ранее подобный ажиотаж был замечен во время старта коллаборации «Вкусно и точка» и Hello Kitty. Тогда за коробки от съеденного фастфуда продавались за тысячи рублей.
