Стало известно, сколько мороженого в год съедают жители Ямала

Ямальцы в год съедают в среднем по шесть штук мороженого
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Средняя цена мороженого в ЯНАО 100 рублей (архивное фото)
Средняя цена мороженого в ЯНАО 100 рублей (архивное фото) Фото:

Жители ЯНАО вошли в топ любителей мороженого среди россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Ямальцы покупают в среднем по шесть штук мороженого в год», — следует из данных ИИ-сервиса ВТБ «Геоплатформа». В среднем на жителей РФ приходится 4,5 — 5 пачек мороженого. Самыми большими любителями мороженого стали жители Тюмени.

Также Ямал в пятерке регионов РФ с самым дорогим холодным лакомством. Средняя цена составляет около 100 рублей.

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Жители ЯНАО вошли в топ любителей мороженого среди россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ. «Ямальцы покупают в среднем по шесть штук мороженого в год», — следует из данных ИИ-сервиса ВТБ «Геоплатформа». В среднем на жителей РФ приходится 4,5 — 5 пачек мороженого. Самыми большими любителями мороженого стали жители Тюмени. Также Ямал в пятерке регионов РФ с самым дорогим холодным лакомством. Средняя цена составляет около 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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