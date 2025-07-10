Стало известно, сколько мороженого в год съедают жители Ямала

Средняя цена мороженого в ЯНАО 100 рублей (архивное фото)
Жители ЯНАО вошли в топ любителей мороженого среди россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.
«Ямальцы покупают в среднем по шесть штук мороженого в год», — следует из данных ИИ-сервиса ВТБ «Геоплатформа». В среднем на жителей РФ приходится 4,5 — 5 пачек мороженого. Самыми большими любителями мороженого стали жители Тюмени.
Также Ямал в пятерке регионов РФ с самым дорогим холодным лакомством. Средняя цена составляет около 100 рублей.
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