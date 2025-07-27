Украина сорвала вылет Пескова и назвала своих погибших дезертирами: главное об СВО за 27 июля

Вылет самолета, на борту которого находился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержался из-за введения режима «Ковер» после украинских атак беспилотников в Ленинградской области. Официальный представитель Кремля направлялся на учения ВМФ в Санкт-Петербург.
Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон планирует увеличить давление на Россию. Также он сообщил, что не собирается останавливать военную помощь Украине. Об этом он написал в соцсетях.
Сегодня же, 27 июля, в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что собираются признать дезертирами бойцов ВСУ, чьи тела были переданы из РФ. В пророссийском подполье объяснили это тем, что семьям погибших военнослужащих не желают выплачивать компенсации. Главное об СВО за день — в материале URA.RU.
Песков не мог улететь в Питер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков столкнулся с задержкой вылета в Санкт-Петербург из-за введения плана «Ковер». Этот режим был активирован после атак украинских беспилотников в Ленинградской области. Самолет, на котором должен был лететь Песков для участия в учениях ВМФ, задержали на два часа.
В Ленобласти уничтожено более 10 дронов ВСУ
В Ленинградской области силы ПВО уничтожили более 10 украинских беспилотников. Местные жители сообщали о громких взрывах и срабатывании системы оповещения в Ломоносовском, Петроградском районах и Токсово.
Очевидцы описывали тревожную обстановку: одни слышали серию мощных хлопков, другие отмечали активность военной авиации в небе. В районе Соснового Бора сирены звучали несколько раз
Макрон планирует усилить давление на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении увеличить поддержку Украины и ужесточить санкционное давление на Россию. В своем сообщении в соцсети X он подчеркнул, что Париж не планирует сокращать военную помощь Киеву.
Володин: будущее мира зависит от достижения целей СВО
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что успех спецоперации определяет будущее России и всего мира. По его словам, победа необходима для обеспечения справедливого многополярного порядка и самостоятельного развития государств, передает корреспондент URA.RU. Володин также назвал события на Украине трагичными, возложив ответственность на действующую в стране власть.
ВС РФ поразили украинские цеха производства БПЛА
Минобороны РФ сообщило о поражении цехов по производству БПЛА и пунктов управления дронами. Российские войска нанесли удары по 146 районам, включая места дислокации иностранных наемников.
Украинцев, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами
По данным пророссийских источников, украинские власти планируют признать дезертирами 6060 военных, чьи тела были возвращены Россией в ходе обмена. Это решение, как утверждается, позволит Киеву лишить их семьи компенсаций.
Штаб ВСУ сбежал из Покровска
Telegram-канал «Военндело» сообщает об эвакуации штаба ВСУ из Покровска (Красноармейска). Это может свидетельствовать о скором оставлении города украинскими войсками.
Украинцев призвали не бояться смерти
Лидер ультраправой организации C14 (признана в России террористической и запрещена) Евгений Карась призвал украинцев не бояться смерти на фронте, По его словам, война — «священна для мужчины».
Нейрохирург погиб при обстреле Херсонщины
В результате удара ВСУ по Алешкам погиб врач-нейрохирург, его семья получила ранения. Губернатор Владимир Сальдо назвал произошедшее трагедией, подчеркнув, что обстрелы гражданских объектов продолжаются.
Песков объяснил, почему началась СВО
Песков заявил URA.RU, что спецоперация стала ответом на отказ Запада и Киева от политического диалога. По его словам, Россия предпочитала дипломатические методы, но они были проигнорированы.
Будущее отношений с Украиной, как отметил Песков, зависит от достижения целей СВО. Официальный представитель Кремля заявил, что обсуждение возможных форматов взаимодействия с Киевом станет возможным только после достижения целей, определенных в ходе спецоперации, передает «Пятый канал».
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