В последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-морского флота — праздник для всех, чья жизнь связана с морем и флотом. Это не только военные моряки, но и ветераны, инженеры, судостроители и все, кто работает на благо морской державы. За десятилетия этот день стал символом уважения к тем, кто служит в непростых условиях — в океанах, морях и прибрежных водах.
В этом году президент Владимир Путин поздравил военных моряков по видеосвязи, следя за ходом учений «Июльский шторм». Также он приехал в Санкт-Петербург, на территорию Главного Адмиралтейства, где его встретил почётный караул в парадной форме. Президент осмотрел, как проходят оперативные учения флота, пообщался с жителями города и лично поздравил моряков с праздником. Во время визита Владимиру Путину вручили медаль Морской коллегии России «За верность флоту». Это первая награда такого рода — ее вручил помощник президента и председатель коллегии Николай Патрушев.
Также в честь праздника министр обороны Андрей Белоусов открыл в Петербурге бюст знаменитого флотоводца — адмирала Федора Ушакова. На церемонии он также вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, которые отличились при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Праздничные мероприятия прошли и в Москве — на Северном речном вокзале собрались горожане и гости столицы. Здесь прошел парад юных моряков из Детского морского центра имени Петра Великого, работала выставка моделей кораблей, проводились мастер-классы. Завершился день концертом. Как в России отметили День Военно-морского флота — в фотогалерее URA.RU.
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