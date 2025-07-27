Нейрохирург погиб при обстреле Херсонщины

Один из снарядов ВСУ, выпущенных по городу Алешки Херсонской области, попал в дом врача-нейрохирурга, тот погиб, его семья пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Алешках снаряд попал в жилой дом врача-нейрохирурга. Доктор скончался на месте», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что жена и сын нейрохирурга ранены, они госпитализированы в больницу.
Также украинские войска обстреляли еще несколько регионов, среди которых: Каховка, Новая Каховка, Абрикосовка, Григорьевка и другие. Из-за удара дрона в Новой Маяке погиб человек, пятеро пострадали. В том же районе под удар попала группа лесников, один пострадал.
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