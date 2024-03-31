31 марта 2024

Тюменец потратил 30 рублей и выиграл 300 тысяч

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Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень , лотерея, лотереи, государственные лотереи
Житель купил билет лотереи всего за 30 рублей Фото:

В Тюменской области местный житель выиграл 300 тысяч рублей в лотерее. Он купил билет розыгрыша за 30 рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото».

«В „Рапидо 2.0“ победителю достались 602 910 рублей, а в Башкортостан и Тюменскую область отправились по 300 000 рублей. Билет каждого стоил всего 30 рублей», — указано в сообщении «Столото».

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». По словам мужчины, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.

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В Тюменской области местный житель выиграл 300 тысяч рублей в лотерее. Он купил билет розыгрыша за 30 рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото». «В „Рапидо 2.0“ победителю достались 602 910 рублей, а в Башкортостан и Тюменскую область отправились по 300 000 рублей. Билет каждого стоил всего 30 рублей», — указано в сообщении «Столото». Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». По словам мужчины, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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