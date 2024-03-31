Тюменец потратил 30 рублей и выиграл 300 тысяч

Житель купил билет лотереи всего за 30 рублей
В Тюменской области местный житель выиграл 300 тысяч рублей в лотерее. Он купил билет розыгрыша за 30 рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Столото».
«В „Рапидо 2.0“ победителю достались 602 910 рублей, а в Башкортостан и Тюменскую область отправились по 300 000 рублей. Билет каждого стоил всего 30 рублей», — указано в сообщении «Столото».
Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Тюменской области выиграл 1,2 миллиона рублей в лотерее «Золотая подкова». По словам мужчины, он никогда прежде не участвовал в подобных розыгрышах.
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