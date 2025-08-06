Депутат ЗСО Сумин и копейский спикер Гиске избавились от опасного конкурента

Депутат ЗСО Дмитрий Сумин и спикер горсобрания Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске избавились от опасного соперника на выборах в горсобрание после снятия предпринимателя Владимира Гинтера. Об этом сообщает сайт облизбиркома.
«Избирательный округ № 15. Гинтер Владимир Оттович, индивидуальный предприниматель. Выбывший после регистрации кандидат», — информирует сайт избиркома.
Гинтер мог составить серьезную конкуренцию другим кандидатам. На протяжении двух созывов он избирался в собрание депутатов. Корреспонденту URA.RU Гинтер объяснил свой выход из предвыборной гонки проблемами со здоровьем.
Помимо Гинтера, по округу № 15 в горсобрание Копейска выдвинулись спикер местного собрания Гиске (ЕР) и депутат ЗСО Сумин («СР»). Сумин также является кандидатом в новый созыв заксобрания региона. Кроме них, на округе зарегистрированы самозанятая Татьяна Семененко (КПРФ) и самовыдвиженка, воспитатель Светлана Сухарева.
Выборы в собрание депутатов Копейска пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же сроки состоятся выборы в собрания большинства муниципалитетов региона и в областное заксобрание.
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