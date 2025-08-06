Депутат ЗСО Сумин и копейский спикер Гиске избавились от опасного конкурента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Сумин лишился одного из оппонентов на выборах
Дмитрий Сумин лишился одного из оппонентов на выборах Фото:

Депутат ЗСО Дмитрий Сумин и спикер горсобрания Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске избавились от опасного соперника на выборах в горсобрание после снятия предпринимателя Владимира Гинтера. Об этом сообщает сайт облизбиркома.

«Избирательный округ № 15. Гинтер Владимир Оттович, индивидуальный предприниматель. Выбывший после регистрации кандидат», — информирует сайт избиркома.

Гинтер мог составить серьезную конкуренцию другим кандидатам. На протяжении двух созывов он избирался в собрание депутатов. Корреспонденту URA.RU Гинтер объяснил свой выход из предвыборной гонки проблемами со здоровьем.

Помимо Гинтера, по округу № 15 в горсобрание Копейска выдвинулись спикер местного собрания Гиске (ЕР) и депутат ЗСО Сумин («СР»). Сумин также является кандидатом в новый созыв заксобрания региона. Кроме них, на округе зарегистрированы самозанятая Татьяна Семененко (КПРФ) и самовыдвиженка, воспитатель Светлана Сухарева.

Выборы в собрание депутатов Копейска пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же сроки состоятся выборы в собрания большинства муниципалитетов региона и в областное заксобрание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат ЗСО Дмитрий Сумин и спикер горсобрания Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске избавились от опасного соперника на выборах в горсобрание после снятия предпринимателя Владимира Гинтера. Об этом сообщает сайт облизбиркома. «Избирательный округ № 15. Гинтер Владимир Оттович, индивидуальный предприниматель. Выбывший после регистрации кандидат», — информирует сайт избиркома. Гинтер мог составить серьезную конкуренцию другим кандидатам. На протяжении двух созывов он избирался в собрание депутатов. Корреспонденту URA.RU Гинтер объяснил свой выход из предвыборной гонки проблемами со здоровьем. Помимо Гинтера, по округу № 15 в горсобрание Копейска выдвинулись спикер местного собрания Гиске (ЕР) и депутат ЗСО Сумин («СР»). Сумин также является кандидатом в новый созыв заксобрания региона. Кроме них, на округе зарегистрированы самозанятая Татьяна Семененко (КПРФ) и самовыдвиженка, воспитатель Светлана Сухарева. Выборы в собрание депутатов Копейска пройдут с 12 по 14 сентября. В эти же сроки состоятся выборы в собрания большинства муниципалитетов региона и в областное заксобрание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...