15 августа 2025

В двух городах Ямала пропал свет

В Салехарде без света остались дома по улицам Губкина, Броднева и Подшибякина
В Салехарде и Лабытнанги (ЯНАО) ряд улиц остались без электроэнергии. По информации местных властей, отключение было внеплановым.

«Внимание! По информации ОДС ПЭС произошло внеплановое отключение электроэнергии», — сообщила мэрия Лабытнанги в telegram-канале.

Власти Салехарда выпустили аналогичное сообщение в соцсети. «Аварийное отключение электроэнергии по информации АО "Энерго-газ-Ноябрьск"», — опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что в окружной столице свет попал на улицах Губкина, Броднева, Подшибякина. В Лабытнанги без света остался весь город.

