В Екатеринбурге дом №19/2 на улице Бахчиванджи оккупировали крысы и заселили грибы. Опасаясь за здоровье и жизнь, люди вынуждены искать себе другие места обитания. Одна из жительниц рассказала URA.RU, каково это — существовать по соседству с грызунами размером с кошку.
"Не только у меня, у других жильцов тоже крысы бегают. Как-то в комнату забежала крыса размером со среднюю кошку, сделала несколько кругов и убежала. И она не одна такая, их несколько. У нас есть собака, но они даже ее не боятся. И топот ног им не страшен: они адаптировались и счастливо у нас живут", — рассказала женщина.
Зато люди живут несчастливо. Собеседница агентства, которая воспитывает детей 5 и 15 лет (один из них инвалид по слуху) вынуждена была переехать в старенький дом в деревне. В квартире на Бахчиванджи, по ее словам, находиться просто опасно.
"В коридоре и маленькой комнате в буквальном смысле на полу выросли грибы — как в лесу. Там проходят трубы с холодной водой, и постоянно возникает конденсат. А в комнате неисправен радиатор отопления, от этого постоянный холод и сырость. Не то что мне и детям, там даже вещам находиться нельзя. Например, слуховой аппарат ребенка нельзя хранить во влажном помещении", — объясняет женщина.
Этому двухэтажному бараку 74 года, он построен в 1951-м. Нижний брус, по словам жильцов, напрочь прогнил, превратившись в труху. Именно там многочисленные крысы и облюбовали места для нор. Привлекает их и помойка продуктового магазина в 30 метрах от дома. Там грызунам всегда есть чем поживиться.
"На днях купила отравы и заехала в квартиру. Насыпала полное ведерко из-под майонеза, оставила в ванной под раковиной, включила телефон на запись и ушла, потому что страшно. И представляете: они сожрали все ведро за 20 минут! Я насыпала еше одно ведерко и оставила на ночь. К утру оно было пустое", — продолжает собеседница.
По ее словам, люди не раз обращались в управляющую компанию, но ситуация никак не меняется. Около 10 лет назад была проведена экспертиза, которая не признала дом аварийным: тогда его изношенность составляла 72%. В прошлом году якобы снова прошла экспертиза, но ее результаты собеседнице не сообщают: она не является собственницей, а использует жилье по социальному найму.
Корреспондент обратился в «Управляющую компанию Ремстройкомплекс Екатеринбург» с просьбой прокомментировать ситуацию в доме на Бахчиванджи. Также запрос отправлен в свердловское управление Роспотребнадзора. Ответы ожидаются.
