Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным развитие масштабных инфраструктурных проектов в регионе. Рабочая встреча прошла в кабинете премьер-министра РФ 2 сентября, передает пресс-служба правительства Прикамья. Развитию дорожной сети уделили особое внимание.
«Инфраструктурные объекты нужно объединять дорогами, чтобы жители и гости из других регионов могли комфортно до них добираться. Как подчеркивал президент [РФ Владимир Путин], от четкой и слаженной работы транспортного комплекса зависит качество жизни людей, укрепление промышленности и рост экономики. Вы активно используете все доступные инструменты, бюджетные кредиты и льготные меры поддержки», — заявил Мишустин. Выдержки из разговора опубликованы на сайте ведомства.
В этом году на территории Пермского края запустили новый участок трассы М-12, соединяющий регион со Свердловской областью и Башкирией. В Перми открыли движение по новой магистрали — улице Крисанова. Был введен в эксплуатацию новый тоннель под Транссибирской железнодорожной магистралью на улице Вишерской, при строительстве которого движение поездов не прекращалось. Помимо этого, благодаря федеральным программам поддержки ведется обновление общественного транспорта: с 2020 по 2024 годы город получено 313 автобусов, 44 трамвая и 16 электробусов.
На встрече также обсудили активное строительство в Прикамье. По словам Махонина, при содействии федерального финансирования за последние пять лет в регионе введено в эксплуатацию 23 значимых объекта здравоохранения, среди которых — краевая инфекционная больница и новый детский реабилитационный центр. Кроме того, по концессионному соглашению продолжается строительство крупнейшего в стране онкологического центра, рассчитанного на 550 коек.
В Пермском крае в образовательной сфере за последние годы построено 27 детских садов и 36 школ, из которых 17 учреждений были возведены при участии средств федерального бюджета. К 2030-му — планируется построить еще 56 школ и провести капитальный ремонт почти сотни образовательных учреждений. К началу нового учебного года после реконструкции вновь открылся исторический корпус Пермского хореографического училища.
Глава Прикамья также подчеркнул, что на территории серьезное внимание уделяется сфере культуры. Совсем скоро состоится открытие нового здания Пермской художественной галереи. В завершение встречи премьер-министр и губернатор затронули тему развития экономики и промышленности в Пермском крае.
