21:08 27 апреля 2017 4

Песков считает, что никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки быть не должно Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своей георгиевской ленточкой, которую носит вот уже много лет. Так официальный представитель Кремля отреагировал на планы по проведению в Москве рейдов против неэтичного использования изображения георгиевской ленты и других символов Победы.

По утверждению членов Общественной палаты Москвы, которые организуют рейды, прикреплять ленту к сумке или к автомобилю — неэтично. Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу о необходимости ограничить использование георгиевских ленточек, сообщает RT.

При этом официальный представитель Кремля рассказал, как с георгиевской лентой поступает он сам. По словам Пескова, уже 8 лет он носит ее на сумке. «И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке», — сказал он.

«Эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. Я ей горжусь», — приводит слова пресс-секретаря главы государства «Федеральное агентство новостей».

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор носить этот символ стало традицией в канун 9 Мая. Для огромного количества людей не только в России, но и по всему миру это значимый символ памяти, связи поколений и воинской славы, уточняет телеканал 360.