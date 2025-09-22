Движение трамваев парализовало в центре Екатеринбурга. Карта

Трамваи встали в сторону цирка
Трамваи встали в сторону цирка Фото:

В Екатеринбурге вечером 22 сентября возле пересечения улиц 8 Марта и Декабристов полностью встало движение трамваев. На участке собирается пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Пробка из трамваев собирается на 8 Марта, движение зависло возле остановки „Академия при президенте России“. В пробке 14-й, 15-й, 4-й, 1-й и 17-й маршруты», — сказал собеседник. Причина затора неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что в одном из вагонов нашли бесхозный пакет. На место приехали силовики и забрали его, после чего движение открыли.

Фото:

