Сломанные «Крылья»: как главный проект челябинского губернатора стал символом его краха

Отмененные в Челябинске саммиты ШОС и БРИКС напоминают о себе памятником — долгостроем на острове реки Миасс. Циклопическое сооружение начали возводить сразу после того, как в марте федеральные власти объявили о проведении в Челябинске саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Как произошло, что величественные в проекте конгресс-холл остался в истории региона памятником упущенным возможностям, коррупции и краху амбициозных планов губернатора Бориса Дубровского — в материале URA.RU.
Мечты и планы
Дубровский грезил парящим над рекой воздушным замком над рекой площадью 100-110 тысяч кв. метров. По задумке две башни высотой 170 и 85 метров, соединенные крытым мостом, должны были напоминать парус, который расправился над Миассом. Другая ассоциация связана с крыльями по обеим сторонам реки. У каждой функциональной зоны здания планировали поставить свою входную группу. Архитекторы замыслили создать систему из нескольких десятков лифтов, в том числе панорамных.
Размах поражал воображение челябинцев. Комплекс предназначался для проведения деловых встреч, общественных мероприятий и выставок. В здании хотели построить концертный зал на 2,5 тысячи зрителей, ресторан, несколько конференц-залов. В проекте были предусмотрены выставочный комплекс, четырехзвездочная гостиница и торговые площади. Шла речь о создании офисно-делового центра, апартаментов, фитнес-зоны. Многоуровневая парковка должна была вмещать полторы тысячи автомобилей. На высоте 30-40 метров над рекой наметили построить крытый мост. Объект намечали оборудовать общедоступной смотровой площадкой и прогулочной зоной.
«Крылья» подрезали «ребра»
Но изначально конгресс-холл «Крылья» должен был стать ключевой площадкой международных саммитов в Челябинске. Стоимость строительства на старте оценивалась порядка четырех миллиардов рублей. Однако конечный ценник был выше — порядка 18 миллиардов.
Примерно за полгода до официального объявления в Челябинске появилось хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Согласно данным базы СБИС, изначально у компании было два учредителя. Один — государственный застройщик «ЮУ КЖСИ», второй — физлицо. С самого начала работы Виталий Передерий был и остается совладельцем компании. На сегодня весьма формальным, но не случайным. При губернаторстве Бориса Дубровского он сначала был первым замминистра строительства, заступив на этот пост в декабре 2015 года. Уволившись в октябре 2017 года, занялся подготовкой, а затем — и строительством конгресс-холла. Руководитель по сей день является гендиректором компании «Челябинский метротрамвай».
Другие владельцы предприятия — сплошь государственные или окологосударственные структуры. На 95% компания принадлежит минимущества региона. Еще около пяти процентов — за учреждением «Госэкспертиза Челябинской области». У спецзастройщика «ЮУ КЖСИ», как и у Передерия, меньше процента.
Семейное дело
Субподрядчиком строительства выступала компания ПО «Монтажник». Как выяснилось позже, давно и весьма успешно сотрудничавшее с ММК предприятие в преддверии «стройки века» выкупила семья главы региона.
Однако на фоне бравурных обещаний и планов перспективы проведения саммитов становились все более туманными. Индикатором происходящего как раз и было строительство конгресс-холла. Стоимость проекта росла, сам он при этом непрерывно «усыхал» в масштабе.
В «парусах» ветер свистит
Классического застройщика из возводившего конгресс-холл хозпартнерства не получилось. Накачка бизнеса бюджетными деньгами началась в 2018 году. После нулевой отчетности в 2017-м фирма стала обладателем крупных сумм. Капитал составил 3,6 млрд рублей. Внеоборотных и оборотных активов имелось практически столько же. Это был рост, причем существенный. Спустя год ветер еще оставался попутным. Финансовые шторма ждали впереди. Стальные паруса-контуры будущего строения вздымались над рекой, расчетный счет заполнялся финансами.
Бухгалтерский баланс 2019 года радовал глаз. Буквально за год имущество ХП «Конгресс-холл» удвоилось, превысив 7,6 млрд рублей. Одновременно значительно выросли обязательства. Долгосрочные долги, по которым расплачиваться предстояло более чем через год, взлетели аж в 9,3 раза до 120,6 млрд рублей.
И на этом полет закончился. В своей непродолжительной истории компания ни разу не достигла тех же рекордов, которые были в начале пути. Внеоборотные активы по сию пору топчутся на месте, составляя порядка четырех миллиардов, а оборотных средств фирма лишилась. Самая крупная потеря была в 2021 году, когда «оборотка» просела на 82% (сегодня она чуть выше 384,5 млн рублей), зато уставный капитал одномоментно увеличился в 268 раз. В настоящий момент он составляет 4,282 млрд рублей.
При таких миллиардных движениях показатели чистой прибыли у компании всегда выглядели символически. Только в 2018 году было 13 миллионов. Но уже через год — 1,4 млн рублей, а теперь и вовсе раз за разом — чистый убыток. В 2024-м — минус 14,8 млн рублей.
Проект, который лопнул
Субподрядчик ПО «Монтажник» тоже не радовал. Работы он делал с технологическими нарушениями и не в полном объеме. Следователи в 2020 году озвучили нарекания в адрес чиновников «Челябоблинвестстроя», выполнявшего функции техзаказчика. Учреждение, по мнению следствия, необоснованно оплатило работы, которые выполнялись с технологическими нарушениями. Областной бюджет получил ущерб минимум в семь миллионов рублей. Весной 2020 года появилось уголовное дело, возбужденное по статье о халатности. Сын бывшего главы области, участвовавший в проекте, добился признания себя банкротом. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк осужден на 4 года колонии по четырем статьям УК РФ.
Собственно стройка остановилась в середине 2019 года. Заморозить работы властям — уже новым — пришлось, когда инвестора так и не нашлось, а тратить бюджетные миллиарды сочли нерациональным. Решение принял Алексей Текслер, сменивший весной того же года на посту губернатора Дубровского. К моменту заморозки строительства генподрядчик успел поставить полукруглый каркас здания. Теперь челябинцы его в шутку называют «ребрами Дубровского».
А вскоре стало известно, что от идеи провести саммиты в южноуральской столице власти отказались. Основные мероприятия президент РФ Владимир Путин перенес в августе 2019 года в Санкт-Петербург.
Сейчас власти решают, что делать с недостроенными «Крыльями». В конце 2020 года Текслер говорил, не называя дат, о будущем завершении стройки. Это оправданно, поскольку на сделанные вложения строители выполнили нулевой уровень, смонтировали каркас и перенесли донно-инженерные сети, укрепив фундамент. Предложение Текслера было связано с устройством дворца бракосочетаний. В 2023 году на месте несостоявшего конгресс-холла уже собирались возвести общественно-деловой центр. О будущем назначении долгостроя в ноябре 2024 года рассуждал мэр Алексей Лошкин. Но без конкретики: мол, рассматриваются разные варианты. Окончательное решение будет приниматься в региональном правительстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!